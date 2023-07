https://sputniknews.lat/20230707/argentina-podria-tener-16-mas-de-reservas-brutas-si-no-pagara-los-intereses-del-fmi-1141348186.html

Argentina podría tener 16% más de reservas brutas si no pagara los intereses del FMI

La crítica situación de las reservas del país sudamericano tendría cierto alivio si el Gobierno argentino evitara pagar los cargos por intereses del préstamo asumido con la organización financiera en 2018 y renegociado en 2022.

Al igual que en junio, Argentina reagrupó los tres pagos de capital de julio para cancelarlos a fin de mes. De esta manera, evitó desembolsar 1.294 millones de dólares este viernes 7.La medida se da en medio de la grave crisis de reservas del Banco Central: según el último dato publicado, las reservas brutas se encuentran en el nivel más bajo desde 2016, con unos 27.529 millones de dólares. A la vez, las reservas netas estarían en saldo negativo de alrededor de 5.000 millones.De acuerdo al informe Faltan dólares y sobra el Fondo. El costo de intereses de los acuerdos Argentina-FMI, del economista Guillermo Oglietti, a marzo de 2023 las reservas internacionales brutas serían 16% mayores de no ser por los pagos de intereses al FMI. Y las disponibles 25% más.Desde 2018 hasta marzo de este año, Argentina pagó 6.457 millones de dólares en intereses. Al finalizar el acuerdo, en 2034, habrá pagado 30.000 millones de dólares bajo ese concepto. Esto representa más del 6% del Producto Bruto Interno del país de 2022.Las estimaciones, sin embargo, se verán superadas debido al incremento de las tasas. Oglietti recordó que, según los fundamentos del FMI, el objetivo es aliviar la situación financiera de los países para evitar que tomen medidas "perniciosas para la prosperidad nacional o internacional", dice el Convenio Constitutivo."En teoría es un club de socios cuyo objetivo es ser benefactor, para que no haya crisis de balanzas de pagos y así evitar crisis que sacan a los países del comercio internacional, lo que genera ondas en el crecimiento de todo el planeta. Ese sería el mandato del FMI pero no lo está cumpliendo", afirmó el entrevistado.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

