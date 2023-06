https://sputniknews.lat/20230629/argentina-necesita-salvar-sus-importaciones-desde-brasil-ante-la-escasez-de-dolares-1141054158.html

Argentina necesita salvar sus importaciones desde Brasil ante la escasez de dólares

Argentina necesita salvar sus importaciones desde Brasil ante la escasez de dólares

Los presidentes de Brasil y Argentina, Lula y Alberto Fernández, avanzan en un acuerdo para asegurar que las empresas brasileñas puedan cobrar sus ventas a... 29.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-29T05:30+0000

2023-06-29T05:30+0000

2023-06-29T05:30+0000

economía

brasil

marcelo elizondo

argentina

alberto fernández

fernando haddad

bcra

luiz inacio lula da silva

💬 opinión y análisis

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1e/1137535498_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_103ef80622b233a901c944a5387f9ed7.jpg

El último encuentro entre ambos líderes sudamericanos consolidó en la agenda una preocupación que los socios mayoritarios del Mercosur comparten: las dificultades que las empresas brasileñas tienen para cobrar sus exportaciones a Argentina.La preocupación por que la falta de financiamiento de los importadores argentinos afecte el caudal de exportaciones brasileñas al país vecino preocupa a los Gobiernos de Lula y Fernández desde hace meses. En enero, los ministros de Economía y Hacienda de ambos países, Sergio Massa y Fernando Haddad, respectivamente, anunciaron el compromiso de "avanzar en un programa de financiamiento de exportaciones recíproco".La intención del acuerdo era, tal como indicó Haddad en ese momento, "aumentar el volumen" de exportaciones de Brasil hacia Argentina y, al mismo tiempo, "simplificar la vida de las empresas brasileñas a la hora de exportar a la Argentina". Para los argentinos, el acuerdo permitiría asegurar el abastecimiento de insumos industriales que llegan desde tierras brasileñas.Aquel acuerdo fue retomado en el último encuentro entre Lula y Fernández, que coincidió con los 200 años de relaciones bilaterales entre los gigantes de Sudamérica. "Estamos trabajando en la creación de una línea integral de financiamiento para las exportaciones brasileñas a la Argentina. No tiene sentido que Brasil pierda espacio en el mercado argentino frente a otros países porque ellos ofrecen crédito y nosotros no. Todos tienen que ganar, empresas y trabajadores brasileños, y consumidores argentinos", sintetizó FernándezEn conversación con Sputnik, el analista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo explicó que el problema para importar productos brasileños a Argentina radica en que en ese país los importadores deben recurrir obligatoriamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir las divisas necesarias para pagar esas importaciones.Elizondo indicó que, al contar con pocas reservas de dólares, el Banco Central argentino "ha obligado a las empresas a diferir el pago o pedir refinanciación" para pagar esas importaciones, lo que complica las operaciones de importación.Así las cosas, Argentina requiere un mecanismo externo de financiación que asegure que los exportadores cobren sus envíos a Argentina, de forma de no resentir el comercio. El analista consideró que el pago en reales, otro mecanismo acordado entre los Gobiernos de Lula y Fernández, puede facilitar las operaciones, aunque no soluciona del todo el problema."No se trata solo de pagar en reales sino de quién pone esos reales porque tampoco hay reales en el Banco Central", advirtió. Los acuerdos intergubernamentales podrían servir para que, por ejemplo, que organismos externos como el Banco de los BRICS aporten ese financiamiento en reales.Elizondo apuntó que algo así sucedió con China, potencia que logró asegurar la continuidad de sus exportaciones a Argentina financiando a sus propios productores. "China está financiando a sus propios exportadores a Argentina para diferir el cobro hasta que se resuelva el problema", comentó.Todo esto en un contexto en el que el comercio con Brasil es uno de los más relevantes para Argentina. En efecto, el país gobernado por Lula es el principal destino de las exportaciones argentinas y el segundo origen de sus importaciones, solo superado por China.Elizondo señaló que Argentina importa anualmente productos por un promedio de 15.000 millones de dólares desde Brasil, en un universo que incluye muchos productos del sector automotriz, alimentos elaborados, maquinaria industrial y productos químicos y plásticos, varios de ellos insumos determinates para la elaboración de productos argentinos."Perder importaciones de Brasil puede afectar a sectores clave de Argentina", aseveró Elizondo, remarcando que la caída de esas importaciones podría "impedir el normal funcionamiento de la industria".

https://sputniknews.lat/20230624/sergio-massa-sera-candidato-a-la-presidencia-de-la-coalicion-oficialista-en-argentina--1140909918.html

https://sputniknews.lat/20230628/argentina-recibira-del-banco-mundial-y-del-bid-1300-millones-1141050502.html

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

brasil, marcelo elizondo, argentina, alberto fernández, fernando haddad, bcra, luiz inacio lula da silva, 💬 opinión y análisis, 💶 divisas