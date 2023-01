https://sputniknews.lat/20230124/es-el-hermano-menor-del-mercosur-la-frase-del-gobierno-argentino-que-enfurece-a-uruguay-1134999891.html

"Es el hermano menor del Mercosur": la frase del Gobierno argentino que enfurece a Uruguay

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, aseguró que su país "tiene la responsabilidad de cuidar" a Uruguay, al que definió como el "hermano menor" del... 24.01.2023, Sputnik Mundo

Los ministros de Economía de Brasil y Argentina, Fernando Haddad y Sergio Massa, respondieron preguntas en una conferencia de prensa conjunta en Buenos Aires, tras la visita oficial de la delegación brasileña a Argentina, en el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Algunas de las preguntas apuntaron a la intención de trabajar en pos de una moneda común de la región pero algunos buscaron indagar más en la postura argentina con respecto a los cuestionamientos que Uruguay, uno de los socios fundadores del Mercosur, mantiene con respecto a la estrategia comercial del bloque y su intención de negociar directamente acuerdos con China.Intentando graficar las diferencias de tamaños en las economías del bloque, que además de a Brasil y Argentina tiene a Paraguay y Uruguay como miembros plenos, Massa intentó comprar al Mercosur con una familia.Las repercusiones no se hicieron esperar en Uruguay. El senador del oficialista Partido Nacional, Sebastián Da Silva, respondió a Massa a través de redes sociales: "Ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos".El legislador buscó redoblar la apuesta y, con ironía, aludió a la ministra de Economía uruguaya. "Por privado le paso el tel (sic) de Azucena Arbeleche. Llámela que le dará unos sensatos consejos", retrucó.Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional, la colectividad del presidente Luis Lacalle Pou, también apeló a Twitter: "Ministro Massa, hermanos sí, menores de nadie. Orgullosamente orientales. Que mire como nos respeta la sociedad internacional. Lo económico, lo político, índice democracia, independencia de Justicia. Ojalá Argentina tomara ese rumbo", subrayó.El economista uruguayo Javier de Haedo apuntó contra Massa por su "ignorancia" y retrucó que "el Mercosur es un acuerdo de pares, no de mayores y menores". El académico propuso comparar los países a partir del ingreso per cápita, campo en el que "Uruguay es el 'hermano mayor' del conjunto". "Lo mismo, con indicadores cualitativos, sobre la reputación y la condición democrática, entre otros varios", agregó.Ignacio Bartesaghi, economista uruguayo, consideró que "Uruguay no debe entrar en las reiteradas provocaciones del gobierno argentino". "No olvidemos lo importante, el foco tiene que estar en la búsqueda de acuerdos con Lula para cumplir con el objetivo de flexibilizar el Mercosur", añadió.Pero no todos los argentinos defendieron a Massa. El exministro de Economía y actual diputado argentino de la oposición Ricardo López Murphy pidió "disculpas, en nombre de los argentinos coherentes, al pueblo uruguayo".Carlos Maslatón, abogado y analista de mercado argentino también defendió a Uruguay: "No olvidar que las instrucciones de Artigas a la Asamblea del Año XIII fueron una genialidad política secesionista, y que con Uruguay fuimos aliados en la Guerra de la Triple Alianza. También que nos superan en modelo cambiario y bancos 100 a 1".Las diferencias entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y el uruguayo, Luis Lacalle Pou, se manifestaron más de una vez durante el año 2022 debido a la intención uruguaya de negociar directamente un acuerdo comercial con China, aún sin el aval de los demás socios del Mercosur. Uruguay redobló la apuesta cuando anunció su intención de incorporarse al Acuerdo Transpacífico sin el acuerdo de Argentina, Brasil y Paraguay.En los días previos a la cumbre de la CELAC de 2023, el canciller brasileño, Mauro Vieira, declaró que "el acuerdo de Uruguay con China sería la destrucción del Mercosur".

