Cocaína en la Casa Blanca en plena caída de Biden

Polvo blancoPolvo eres, y en polvo te convertirás. Génesis. Capítulo 3, versículo 19 del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Parece que en la Casa Blanca intentan seguir esos preceptos, aunque de forma alternativa. Y es que el pasado domingo por la noche local, agentes del Servicio Secreto de EEUU estaban en una ronda rutinaria en la sede ejecutiva cuando encontraron polvo blanco. Incluso pareciera que era un polvo intelectual, porque lo encontraron en la biblioteca de la Casa Blanca.Bromas aparte, el complejo fue evacuado alrededor de las 20:45 hora local, y los bomberos y equipos médicos de la capital estadounidense acudieron a hacer los peritajes correspondientes sobre la sustancia, por si acaso se tratara de material tóxico. Por cierto, la prueba preliminar efectuada sobre esos polvos que ha revelado que se trataba de cocaína, fue difundida este 4 de julio, Día de la Independencia de EEUU.Entonces, se puso en marcha la maquinaria informativa. Una de las primeras cosas que dijeron, es que la biblioteca es una de las pocas salas que están abiertas a grupos de turistas, que acceden previa reserva por medio de sus representantes en el Capitolio o de las Embajadas.Otro de los datos que se difundieron inmediatamente, fue que el presidente, junto con su familia, había viajado el viernes a Camp David, en Maryland, la casa de campo presidencial, y regresaron a Washington el martes por la mañana para participar en las celebraciones del 4 de julio por el Día de la Independencia.Luego, medio de costado, dieron otro dato al pasar: el mismo viernes, antes de partir a Camp David, también se encontraba en la Casa Blanca el hijo mayor del presidente, Hunter Biden: conociendo su perfil, comenzaron a correr muchas especulaciones. Por si acaso, desde la Casa Blanca se apresuraron a aclarar que el primogénito del mandatario estaba acompañado de su mujer y sus hijos. No fuera cosa que se les escapara la tortuga.Descontrol y abuso de sustanciasEl asunto, es que varios políticos republicanos han aprovechado la volada para ajusticiar a Biden por este hallazgo que es investigado por el Servicio Secreto, sin pruebas de que la droga fuera de los residentes del complejo presidencial o sus allegados. Está bien, no hay pruebas, pero seguro hay cámaras en todas las estancias de la Casa Blanca, donde la biblioteca no debe ser una excepción. Ergo, ya debería saberse quién se dejó esa cocaína en ese lugar. Entonces, surge la duda: ¿no lo dicen para que no se ventilen problemas de seguridad, o porque no es conveniente para el Gobierno que se sepa quién la depositó allí?"Nunca hallaron cocaína en la Casa Blanca cuando allí vivía Trump. Los Biden no son dignos de vivir en la Casa Blanca", tuiteó el diputado conservador de Indiana Jim Banks."A ver si esto pone sobre el tapete el gravísimo problema de droga que hay en EEUU, especialmente en lo que al fentanilo se refiere", advierte al respecto el analista internacional Enrique Refoyo. Añade que "si un país cualquiera no es capaz de resolver esos problemas, y el que se supone que quiere ponerle las normas a los demás, el que te habla siempre de 'orden mundial basado en reglas, deja que esta sea la imagen de su país, pues desde luego flaco favor se hace a su hegemonía global", concluye Enrique Refoyo.

