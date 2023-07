https://sputniknews.lat/20230707/la-participacion-de-atletas-de-los-206-comites-en-los-juegos-olimpicos-seria-un-simbolo-de-unidad-1141321486.html

"La participación de atletas de los 206 Comités en los Juegos Olímpicos sería un símbolo de unidad"

"La participación de atletas de los 206 Comités en los Juegos Olímpicos sería un símbolo de unidad"

La participación de atletas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 sería un fuerte símbolo de unidad de... 07.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-07T08:37+0000

2023-07-07T08:37+0000

2023-07-07T08:45+0000

⚽ deportes

internacional

juegos olímpicos de parís 2024

francia

🌍 europa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137477396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8198ad5dfeddd695f172feadd05db0c.jpg

El Movimiento expresa su apoyo a los esfuerzos e iniciativas emprendidos por el Comité Olímpico Internacional con este fin y aguarda con gran expectación la celebración en París, en 2024, de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos políticamente neutros.La declaración especial recuerda:El documento recuerda que el deporte contribuye a la promoción de la educación, el desarrollo sostenible, la paz, la cooperación, la solidaridad, la equidad, la inclusión social y la salud, y a la creación de un clima de tolerancia y entendimiento entre los pueblos y las naciones. De ahí que el deporte no deba politizarse y las organizaciones deportivas del Movimiento Olímpico tengan que aplicar la neutralidad reflejada en la Carta Olímpica, porque los Juegos Olímpicos, como plataforma de unidad y solidaridad, han sido siempre un firme mensajero de paz y diálogo para la humanidad.El 28 de febrero de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania.El CPI siguiendo las recomendaciones, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022.Sin embargo, el 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.Rusia, a su vez, declaró que la mayoría de los países miembros del COI avalan la vuelta de Rusia al deporte mundial y no se dejan llevar por un grupo de Estados que están dispuestos a todo, incluido el chantaje en forma del boicot de competiciones deportivas en perjuicio de atletas y espectadores.

https://sputniknews.lat/20230616/moscu-acogera-los-juegos-de-la-amistad-en-septiembre-de-2024-por-iniciativa-de-putin-1140630654.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, juegos olímpicos de parís 2024, francia, 🌍 europa, rusia