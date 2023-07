https://sputniknews.lat/20230708/javier-milei-el-candidato-sorpresa-de-argentina-entre-la-justicia-y-el-declive-electoral-1141351293.html

Javier Milei, el candidato sorpresa de Argentina, entre la Justicia y el declive electoral

Javier Milei, el candidato sorpresa de Argentina, entre la Justicia y el declive electoral

El precandidato a la Presidencia de Argentina Javier Milei es investigado por la Justicia electoral por exigir dinero a cambio de lugares en sus listas. El... 08.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-08T01:52+0000

2023-07-08T01:52+0000

2023-07-08T01:52+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

argentina

javier milei

buenos aires

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/07/1141350792_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_55ab230d6b67e53bca489821def77d35.jpg

El aspirante que prometía ser la sorpresa en la elección de 2023 en Argentina, el economista Javier Milei, parece enfrentarse al momento más delicado de su campaña y no solo por lo que parece ser una baja en su intención de voto. Milei, líder del partido La Libertad Avanza, es indagado por la Justicia argentina luego de ser acusado de reclamar dinero a cambio de puestos destacados en sus listas.La causa judicial fue abierta por el fiscal federal electoral Ramiro González a partir de denuncias de exaliados de Milei como el empresario Juan Carlos Blumberg, que aseguró públicamente que el candidato cobraba hasta 50.000 dólares para ser inscripto como candidato a concejal, por ejemplo.González también tomó nota de otras acusaciones públicas como las del abogado Carlos Maslatón, que estimó que el líder de La Libertad Avanza había recaudado "entre 3 y 10 millones de dólares" por su esquema de venta de candidaturas.En diálogo con Sputnik, el periodista y analista argentino Yair Cybel consideró que si bien Milei "intentará argumentar que el dinero eran donaciones y buscará algún intersticio legal para explicarlo", la práctica "vulnera el proceso de elección partidaria de los partidos".En ese sentido, recordó que además de la normativa que regula los aportes económicos a los partidos, la legislación electoral argentina establece que son las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el método adecuado para definir los candidatos de cada partido y su respectivo lugar en las listas. "Milei no va a recurrir a las PASO sino que parece que resolvió todo con la billetera", comentó.Cybel señaló como el entuerto legal de Milei coincide con un período de declive electoral de su armado político. Además de los malos resultados que obtuvieron sus aliados en varias de las provincias que celebraron elecciones, un promedio de varias encuestas elaborado por la consultora FMyA muestra como el economista pasó de un 25% en los primeros meses de 2023 a un 18% en junio.En efecto, Cybel repasó que los candidatos a gobernadores y congresistas provinciales apoyados por Milei estuvieron muy lejos de la victoria, con porcentajes de votación que no pasaron del 3% o el 4%. Además de no aportarle victorias fuera de Buenos Aires, las alianzas territoriales le generaron otro problema al candidato, al enfrentarlo con su propio discurso contrario a la política tradicional.El analista explicó que Milei debió pactar con partidos locales y caudillos tradicionales de las provincias, ya que "en un país tan grande como Argentina, para construir una candidatura presidencial necesitás pararte sobre algún acumulado político"."Milei habló mucho de la casta pero finalmente tuvo que ir a buscar estructuras partidarias locales para construir un armado nacional. Demostró cierta inexperiencia", señaló.Para Cybel, la caída electoral de Milei podría ser beneficiosa para algunos sectores afines al macrismo y el sector empresarial argentino, que vieron en el candidato una oportunidad para "derechizar el escenario" político argentino con un discurso menos moderado, que incluía la eliminación del Banco Central argentino o incluso la liberalización de la venta de órganos.Cybel también especuló con que la caída en la intención de voto de Milei podría favorecer la precandidatura de Patricia Bullrich, una de las precandidatas dentro de Juntos por el Cambio, dado que su discurso se emparenta más con el del economista. Sin embargo, aclaró que el trasvase de votos pueda no ser "tan lineal" porque "parte del voto de Milei es un voto descontento con lo que fue la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y su incapacidad para expresar algo más a la derecha".En ese sentido, el analista aventuró que muchos votantes de Milei podrían quedar "en cierta orfandad", aportando algo más de incertidumbre a la definición.

https://sputniknews.lat/20230707/argentina-posterga-hasta-final-de-mes-el-pago-al-fmi-de-2600-millones-de-dolares-1141314418.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

💬 opinión y análisis, argentina, javier milei, buenos aires, política