Un refugio para sobrevivir a las noches heladas del altiplano boliviano | Videos, fotos

En la terminal de buses de la ciudad de La Paz funciona un albergue en el que cada noche duermen 165 mujeres, niñas, niños y ancianos provenientes de otros... 08.07.2023, Sputnik Mundo

Las poblaciones del altiplano, como La Paz —a 3.600 sobre el nivel del mar— tienen inviernos muy duros, con temperaturas bajo cero. En esta época del año no es extraño leer en las noticias que alguna persona murió en la noche por quedarse dormida a la intemperie al no tener opción ante la falta de un hogar.Por ello la Alcaldía de la capital boliviana abrió un albergue en las noches más frías del año, para dar un lugar donde dormir a 165 personas que vienen de otros departamentos a trabajar en las calles.La terminal al anochecerAl anochecer, la terminal de buses de La Paz está llena de familias que esperan abordar un transporte, para visitar a seres queridos o para hacer turismo en alguna parte del país. Un sector, al fondo del edificio, fue adaptado para dar cobijo a decenas de personas.En la entrada se juntan varias mujeres con sus hijas e hijos, bebés envueltos en aguayos, a la espera de ingresar. Primero, deben dejar registrados sus datos a un funcionario de la Alcaldía y una guardia municipal que las reciben."Somos del norte de Potosí, donde estamos en necesidad. Por eso estamos aquí en La Paz. Otros familiares también están aquí por necesidad. Necesitamos que nos ayuden, gracias", dijo a Sputnik tata Ambrosio Mitma, del ayllu (comunidad) Sikuya. Él, por tener más de 70 años, tiene permitido ingresar al espacio.El anciano contó que vienen desde sus comunidades a trabajar. "Vendemos de todo, limoncitos, sobrecitos de condimentos. Así estamos viviendo", explicó.Los adultos mayores generalmente se dedican a mendigar. "Yo no puedo trabajar ahorita, porque estoy operado, no estoy sano. Por eso estoy aquí", dijo don Mitma."Aquí estamos tranquilos. Nos dan desayunos, nos llega ayuda también", agregó.Atención integralRonald Blanco, de la Alcaldía de La Paz, es responsable de este espacio. "Aquí atendemos a migrantes del interior del país. Son niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores", contó a Sputnik. En el refugio reciben cena, desayuno, atención médica y también ropa de abrigo que dona la población paceña.Decenas de colchones —llamados localmente payasas— están distribuidos en el suelo, junto a las correspondientes frazadas. Cada tanto retumba el motor de los buses que salen hacia todo el país.Blanco explicó que el ingreso al refugio se efectúa desde las 18 hasta las 21 horas. La salida es desde las 6 hasta las 8 de la mañana. "Entonces siguen con sus actividades económicas", en las calles paceñas.Este albergue vuelve a estar abierto entre diciembre y enero, cuando muchas familias de áreas rurales se instalan en las calles paceñas para recibir algún desborde del aguinaldo que suelen cobrar las y los trabajadores. En fin de año es necesario darles un espacio para resguardarse de las constantes lluvias, que traen un frío similar al invernal."El 95% [de las personas en el albergue] son del norte de Potosí. También vienen de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Oruro", agregó.Las actividades económicas de quienes pululan en el refugio son a muy baja escala: "Venden dulces, caramelos, porotos, frutos secos. Y algunos adultos mayores piden dinero".El encargado del albergue comentó que aquí no pueden pernoctar personas con problemas de abuso de sustancias que viven en las calles paceñas, quienes tienen otros espacios dispuestos por la Alcaldía. Tampoco pueden quedarse quienes no son de Bolivia."Yo solita he venido"El refugio dispone de un área donde se encuentran las donaciones de ropa, juguetes usados, medicinas y alimentos. La señora Sebastiana Colque salió de esa habitación luciendo un elegante poncho tejido color crema, que mostraba con alegría.Tiene cinco hijos, algunos estudian, otros trabajan. También es abuela. Su familia la espera en su comunidad, adonde regresará cuando cierre el albergue a finales de julio. Y volverá para diciembre con las mismas actividades. "Esto es buscando platita [dinero]", aclaró.La mayoría de mujeres y adultos mayores en el refugio hablan esencialmente quechua. Las y los niños manejan ampliamente el castellano. Blanco indicó que especialistas de varias instituciones concurren a dar talleres sobre autocuidado para quienes son menores de edad.El espacio cuenta con voluntarias y voluntarios, que vienen cada día para atender a las familias. Una de ellas es María Celeste Rendón Quisbert, quien hace nueve años acompaña a quienes llegan aquí. Habla quechua, lo cual es una gran ventaja en su labor.Entre niñas y niños que corren jugando por todo el salón, muchos están descalzos. Lo mismo sus madres usan abarcas, que dejan mucho lugar al frío para entrar a sus cuerpos.Rendón comentó que "en sus comunidades de origen de los migrantes el frío es muy crudo. Al venir acá sienten un frío helado, pero están acostumbrados. Acá solo buscan la manera de subsistir con cualquier recurso, con los medios que tengan".El golpe invernalDesde el pasado 3 de julio hasta el próximo 17, las y los alumnos de escuelas e instituciones educativas están en vacaciones de invierno. El Ministerio de Educación no descarta extender este plazo si persisten las bajas temperaturas. Cuando regresen a las aulas seguirán bajo el horario invernal, que permite entrar a las clases a las 8:30, en vez de las habituales 8 de la mañana.El Gobierno nacional también emitió un decreto (el 4971), que establece el horario de invierno del 3 al 28 de julio, para ingresar a las fuentes laborales —previo acuerdo con el empleador— a las 9 de la mañana. Así se espera "prevenir enfermedades estacionales respiratorias, precautelar la salud y bienestar de las servidoras y los servidores públicos y de las trabajadoras y los trabajadores durante la temporada de temperaturas bajas, sin perjudicar en absoluto a los establecimientos laborales", según el Ministerio de Trabajo.

