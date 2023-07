El envío de bombas de racimo a Ucrania evidencia la política de EEUU de prolongar el conflicto

https://sputniknews.lat/20230709/el-envio-de-bombas-de-racimo-a-ucrania-evidencia-la-politica-de-eeuu-de-prolongar-el-conflicto-1141379587.html

El env铆o de bombas de racimo a Ucrania evidencia la pol铆tica de EEUU de prolongar el conflicto

Con un costo total de unos 800 millones de d贸lares, su ayuda militar tambi茅n incluye veh铆culos de combate Bradley y Stryker, misiles de defensa antia茅rea y equipos antiminas, as铆 como cientos de miles de municiones convencionales mejoradas de doble prop贸sito (DPICM en ingl茅s, municiones de racimo) de artiller铆a de 155 mm, las M864.Antes del reciente anuncio, Washington se hab铆a negado a suministrar municiones de racimo a Ucrania por una sencilla raz贸n: gran parte del mundo, incluidos muchos de los aliados de EEUU en la OTAN, considera que las municiones de racimo representan un riesgo inaceptable para la vida de los civiles debido al elevado n煤mero de municiones fallidas (es decir, municiones que no detonan al impactar). Como consecuencia, tales armas siguen matando mucho despu茅s de que haya terminado la batalla en la que se emplearon. Las v铆ctimas suelen ser civiles que tropiezan con estas municiones y las hacen estallar inadvertidamente.Aunque la Casa Blanca se ha negado a firmar la Convenci贸n sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional que proh铆be todo uso, transferencia, producci贸n y almacenamiento de tales municiones, reconoci贸 la necesidad de desarrollar estas armas con una tasa de fallo inferior al 1% para minimizar el riesgo para la poblaci贸n civil tras un conflicto. Por este motivo, el Ej茅rcito estadounidense dej贸 de utilizar la M864 en 2016, sustituy茅ndola por una munici贸n mejorada.Aunque el proyectil M864 no alcanza el umbral del 1% de subest谩ndar establecido por el Departamento de Defensa de EEUU para la munici贸n DPICM, la Administraci贸n Biden ensalza el hecho que el M864 tiene un porcentaje de subest谩ndar inferior al 2%, lo que, dada la urgente necesidad de Kiev de proyectiles de artiller铆a, se considera una desviaci贸n aceptable de la norma estadounidense. Sin embargo, al igual que pr谩cticamente todas las declaraciones estadounidenses relativas al conflicto en Ucrania, la afirmaci贸n de que los proyectiles DPICM M864 enviados a Kiev consisten 煤nicamente en lotes "certificados" como poseedores de un porcentaje de "defectos" inferior al 2% es una mentira calculada. Las pruebas citadas, cinco de ellas realizadas entre 1998 y 2020, se llevaron a cabo en el campo de tiro KOFA situado en el Yuma Proving Ground del Ej茅rcito estadounidense en Arizona, que cuenta con una zona de impacto preparada, optimizada para la recogida de datos. Sin embargo, cuando se emplean en situaciones de la vida real la tasa de fallo de las submuniciones ser谩 mucho mayor, a menudo de hasta el 20%. El terreno accidentado, el barro, el suelo blando, los 谩rboles y los arbustos conspiran para impedir que las submuniciones detonen.Dado que la vida 煤til de un proyectil de artiller铆a de 155 mm es de 20 a帽os y que la producci贸n del proyectil M864, que comenz贸 en 1987 y finaliz贸 en 1996, la gran mayor铆a de los proyectiles de artiller铆a M864 que se est谩n suministrando a Ucrania han alcanzado o superado su fecha de caducidad, lo que significa que existe una mayor probabilidad de que muchos de estos proyectiles no funcionen seg煤n lo dise帽ado.El Gobierno estadounidense sabe que la mayor铆a de los proyectiles M864 que se env铆an a Kiev han superado su fecha de caducidad y, por tanto, carecen de la fiabilidad que cabr铆a esperar en tiempos de guerra. Asimismo, sabe que la tasa de "fallos" se deriva de condiciones de prueba similares a las de un laboratorio y no del entorno real que existe en Ucrania. El hecho es que el proyectil M864 que se est谩 entregando no es ni tan fiable ni tan seguro como sostiene el Gobierno de EEUU.El Ej茅rcito estadounidense considera que dicho proyectil es entre 5 y 15 veces m谩s letal que los proyectiles de artiller铆a convencionales de 155 mm de alto poder explosivo. Sin embargo, este c谩lculo se basa en comparaciones realizadas con infanter铆a en masa y veh铆culos blindados ligeros desplegados en campo abierto, una situaci贸n que pudo darse en 1991 durante la Operaci贸n Tormenta del Desierto en la que se dispararon unos 25.000 proyectiles M864 contra Irak. Sin embargo, el campo de batalla al que se enfrenta hoy Ucrania contra Rusia dista mucho del de Irak. Las defensas rusas que Kiev trata de romper est谩n construidas sobre un terreno irregular e integran coberturas a茅reas naturales y artificiales. La realidad de las condiciones reales del campo de batalla provocar谩 una degradaci贸n significativa del impacto letal del proyectil DPICM, triplicando en el mejor de los casos su ventaja y haci茅ndolo en muchos casos inferior a un proyectil convencional de alto explosivo. En resumen, el M864 no es un "cambio de juego". Las FFAA ucranianas obtendr谩n una ventaja t谩ctica limitada mediante su empleo y, en muchos casos, ver谩n disminuir sus factores de probabilidad de muerte.La decisi贸n de la Casa Blanca de suministrar a Kiev el proyectil M864 DPICM obedece a una sola raz贸n: Kiev se est谩 quedando sin proyectiles de artiller铆a de 155 mm, y Washington no tiene nada m谩s que dar que el M864. La reducci贸n de tropas en Afganist谩n llev贸 al Departamento de Defensa a recortar su presupuesto de adquisici贸n de artiller铆a en 2021, creando un d茅ficit de producci贸n que solo ahora se est谩 abordando en el presupuesto de defensa de 2023-2024. La ambiciosa contraofensiva ucraniana se basa en factores de planificaci贸n basados en la disponibilidad prevista de proyectiles de artiller铆a de 155 mm. Tal y como est谩n las cosas, Ucrania agotar谩 su suministro de proyectiles de artiller铆a de 155 mm antes de alcanzar ninguno de los objetivos fijados para la contraofensiva. La Administraci贸n Biden decidi贸 suministrar las bombas de racimo como medida provisional de emergencia destinada a permitir a Kiev mantener su cadencia de fuego prevista hasta que pueda ampliarse la producci贸n estadounidense y europea de artiller铆a de 155 mm para satisfacer las necesidades operativas del pa铆s, algo que no se prev茅 que ocurra hasta mediados de 2024 como muy pronto.Pero el suministro de proyectiles de artiller铆a no puede cambiar la realidad de que los militares ucranianos carecen de capacidad para superar con 茅xito las defensas rusas desplegadas actualmente contra ellos. La munici贸n M864 no puede contrarrestar la superioridad 10 veces superior de Rusia en fuego de artiller铆a y su innegable superioridad en el aire, donde los aviones y helic贸pteros rusos operan sin resistencia significativa, interrumpiendo los ataques ucranianos con fuego preciso.La decisi贸n de la Administraci贸n estadounidense no es m谩s que la continuaci贸n despiadada de una pol铆tica de prolongaci贸n de un conflicto que Kiev no puede ganar y por el que pierde cientos de personas cada d铆a. No hace nada para alterar la trayectoria actual de la crisis ucraniana que tal y como est谩n las cosas actualmente apunta a una victoria rusa decisiva, un resultado que Biden no quiere aceptar.

