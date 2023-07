https://sputniknews.lat/20230708/son-las-capacidades-armamentisticas-de-la-otan-superiores-a-las-rusas-1141328197.html

¿Son las capacidades armamentísticas de la OTAN superiores a las rusas?

Ucrania actúa como un campo de pruebas para el armamento avanzado de la OTAN, aseguró recientemente el ministro de Defensa ucraniano. Los medios occidentales... 08.07.2023, Sputnik Mundo

Las armas occidentales entregadas por Estados Unidos y, sus aliados, socios de la OTAN a Kiev muestran un excelente rendimiento en el campo de batalla, comentó el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, al diario británico Financial Times. En el artículo de opinión se compara el armamento de la OTAN con un Mercedes-Benz y a las armas rusas con un vehículo obsoleto de la época soviética. Los autores de la publicación también mencionan la afirmación, ya desmentida, de que el sistema de defensa antiaérea estadounidense MIM-104 Patriot logró interceptar el misil hipersónico ruso Kh-47M2 Kinzhal.Estas "afirmaciones absurdas" y "el tono triunfalista" del artículo demuestran que no es más que un truco destinado a entretener al público occidental mientras la contraofensiva de Kiev fracasa, subrayó a Sputnik el coronel retirado ruso Víktor Litovkin.El sistema de defensa antiaérea Patriot ya fue destruido con un solo lanzamiento de Kinzhal y la artillería rusa aniquiló un montón de carros de combate Leopard, recordó el experto militar. En sus palabras, los estadounidenses temen enviar sus carros de combate Abrams porque saben que también serán destruidos por las fuerzas rusas y sus obuses M777 "son una basura". Se puede enumerar muchos tipos de equipos militares occidentales que se han desempeñado no de la mejor manera en el territorio de Ucrania, destacó Litovkin.El experto considera que el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, elogia las armas occidentales porque su país necesita más equipamiento.¿Puede el Patriot estadounidense interceptar el Kinzhal ruso?El 16 de mayo el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el sistema de defensa antiaérea de Ucrania Patriot de fabricación estadounidense fue destruido por un misil balístico hipersónico ruso Kinzhal.Los medios de comunicación occidentales tuvieron que admitir el hecho, pero afirmaron inmediatamente que el sistema de defensa antiaérea no había sido completamente destruido, sino solo "dañado", pero estaba claro que un solo golpe neutralizó al Patriot.¿Cuán exitoso fue el NASAMS en primera línea de fuego?Los primeros dos sistemas de defensa antiaérea de medio alcance noruegos NASAMS se entregaron a Ucrania en octubre de 2022. En total, el Pentágono prometió suministrar a Kiev ocho sistemas de este tipo. Apenas hay evidencias de que los dos NASAMS supongan un gran avance en el campo de batalla, sobre todo si se considera que uno de ellos fue destruido por Rusia a principios de febrero de 2023. Los sistemas antiaéreos se destinan prioritariamente a atacar drones, aviones y misiles de crucero.Según los expertos militares rusos, el número limitado de NASAMS no permite a los ucranianos blindar a sus tropas.¿Son imbatibles los Storm Shadows británicos y los Himars estadounidenses?A finales de junio de 2023, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, afirmó que los misiles Storm Shadow entregados a Kiev tuvieron "un impacto significativo" en el campo de batalla. Estos misiles de crucero tienen un alcance de más de 250 km.Hasta el momento, los Storm Shadow causaron cierto impacto al alcanzar el puente ruso del estrecho de Chongar, en la frontera entre la región de Jersón y Crimea. Tras el ataque militar ucraniano, las fuerzas rusas destruyeron un depósito de los Storm Shadow en la región ucraniana de Jmelnitski, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.Las fuerzas rusas también interceptan regularmente los misiles lanzados desde el M142 Himars, unos lanzacohetes múltiples de fabricación estadounidense. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas los utilizan a menudo contra las zonas civiles de las regiones que se unieron a Rusia en el 2022.¿Qué tan eficaces son los Leopard y los Bradley?Para el 3 de julio, Rusia destruyó 16 carros de combate Leopard de fabricación alemana, es decir, el 100% de los vehículos suministrados a Kiev por Polonia y Portugal, informó entonces el Ministerio de Defensa de Rusia.Un poco antes, el 26 de junio, The New York Times admitió que al menos 17 de los 113 vehículos de combate de infantería M2 Bradley proporcionados por Washington habían sido dañados o destruidos en los combates. En total, las tropas rusas lograron destruir unos 920 vehículos blindados ucranianos en la región de Donbás en solo un mes, detalló Shoigú.Al comentar la cuestión, Litovkin destacó la superioridad de los carros de combate rusos en el campo de batalla. "Tenemos carros T-72, T-80, T-90, que están muy por encima de cualquier carro de combate occidental", resaltó el experto militar.¿Cómo marcha la contraofensiva ucraniana?La mejor prueba de que las armas occidentales no superan a las rusas es que el Ejército de Ucrania no logró llevar su contraofensiva con éxito. Además, las fuerzas ucranianas sufrieron graves pérdidas tanto de material como de personal, subrayó Litovkin. De acuerdo con sus cálculos, en dos semanas de combates las fuerzas rusas destruyeron 259 carros de combate, 700 vehículos blindados de combate y numerosos vehículos aéreos no tripulados.

