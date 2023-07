https://sputniknews.lat/20230707/la-industria-de-defensa-de-eeuu-esta-poco-preparada-para-responder-a-la-crisis-de-ucrania-1141315420.html

"La industria de defensa de EEUU está poco preparada para responder a la crisis de Ucrania"

"La industria de defensa de EEUU está poco preparada para responder a la crisis de Ucrania"

A pesar de que el presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos tiene un "arsenal de la democracia" —en referencia a los supuestos beneficios de su política... 07.07.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con un análisis publicado por el medio, "la escasez de producción, la inadecuada mano de obra y las interrupciones en las cadenas de suministro" han obstaculizado la capacidad de Estados Unidos para suministrar armas a Ucrania y mejorar las capacidades de defensa del país europeo. "La creciente privatización durante la Guerra Fría, junto con la disminución de la inversión federal y de la supervisión de los contratos de defensa desde la década de 1960, contribuyeron a la ineficacia, el despilfarro y la falta de priorización que están complicando la ayuda estadounidense a Ucrania en la actualidad", señala el historiador Michael Brenes en el artículo. De acuerdo con el análisis, durante la Segunda Guerra Mundial, Washington poseía casi el 90% de la capacidad productiva de aviones, barcos y armas y municiones. Ahora, los artículos comerciales han supuesto más del 88% de las nuevas adjudicaciones de contratos desde 2011, y el capital privado invierte más de 6.000 millones de dólares al año en la industria de defensa.Según Brenes, los contratistas de defensa han apostado por artículos de gran costo frente a las compras de municiones o artículos más baratos. "Por ejemplo, se calcula que el programa F-35 Joint Strike Fighter costará 1,6 billones de dólares de principio a fin. La producción de piezas pequeñas como motores de cohetes, rodamientos de bolas, tubos, carcasas de acero y otros materiales esenciales para los ucranianos, no es tan rentable y, hasta hace poco, tenía menos importancia tanto para el Gobierno estadounidense como para los contratistas de defensa", afirma el articulista.A pesar de ello, la industria sigue persiguiendo la inversión en aviones y misiles avanzados de alto costo, como el bombardero furtivo B-21 y el misil balístico intercontinental Sentinel LGM-35, aunque este tipo de programas conlleven previsiblemente retrasos generalizados y sobrecostos, que los contribuyentes estadounidenses tienen que sufragar, afirma Brenes. Según el análisis, Estados Unidos no dispone de la mano de obra necesaria para producir el número de misiles Javelin solicitados por Ucrania, incluso después de que este país consumiera en los seis primeros meses del conflicto un supuesto suministro de dichos misiles para cinco años. También consumió lo que se suponía que era un suministro de seis años de misiles Stinger en solo 10 meses.Y es que resulta que una de las pocas fábricas propiedad del Gobierno estadounidense y operada por contratistas que producían la pólvora negra necesaria para los proyectiles de artillería explotó en 2021 y nunca fue reconstruida porque no podía generar suficientes beneficios.La Casa Blanca ha dicho en varias ocasiones que su prioridad es seguir enviando armamento al Ejército ucraniano y ha alentado a sus aliados europeos a mantener un respaldo militar a Kiev. "Nuestro objetivo principal es continuar suministrándoles [armas] a las autoridades ucranianas", dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, este 6 de julio.El Congreso de Estados Unidos destinó al Gobierno de Zelenski más de 112.000 millones de dólares solo en 2022. De acuerdo con datos del Instituto Kiel, unos 46.000 millones de dólares corresponden a ayuda exclusivamente militar. Actualmente, en Washington está sobre la mesa el posible envío de misiles de largo alcance ATACMS, de aviones de combate F-16 y de bombas de racimo.

