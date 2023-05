https://sputniknews.lat/20230526/cuan-exitoso-fue-el-nasams-en-ucrania-1139880026.html

¿Cuán exitoso fue el NASAMS en Ucrania?

¿Cuán exitoso fue el NASAMS en Ucrania?

El 24 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania del Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire (NASAMS, por sus...

El anuncio se produjo después de que el 16 de mayo de 2023 el misil hipersónico ruso Kinzhal alcanzara en Kiev una estación de radar multifuncional y cinco lanzadores del sistema de misiles antiaéreos Patriot, de fabricación estadounidense.¿Para qué sirve NASAMS? El sistema de defensa aérea terrestre fue desarrollado por la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) y la multinacional Raytheon para detectar, rastrear, interceptar y destruir aeronaves enemigas de ala fija y rotatoria, drones y amenazas en forma de misiles de crucero.¿Cuáles son los componentes del NASAMS? Un sistema NASAMS está equipado con tres lanzadores multimisiles (LCHR), cada uno de los cuales contiene hasta seis misiles AIM-120 AMRAAM. Los lanzadores móviles están conectados al Centro de Distribución de Fuego (FDC) y pueden situarse a una distancia de hasta 25 km del FDC. Un batallón puede constar de hasta 12 lanzadores que transportan 72 misiles, todos los cuales pueden lanzarse en menos de 15 segundos contra distintos objetivos. El sistema modular NASAMS consta de: El AN/MPQ-64 Sentinel es un radar que alerta a las defensas aéreas de la aproximación de aviones de combate, helicópteros, drones o misiles, así como de la distancia, dirección de vuelo y elevación de los objetos que está rastreando. El alcance de seguimiento del radar es de 120 km.El Centro de Distribución de Fuego (FDC) es el nudo de mando y control (C2) del sistema de defensa aérea NASAMS; ofrece una funcionalidad compleja con más de 10 sensores y enlaces de datos diferentes y garantiza la plena interoperabilidad con las fuerzas nacionales, de la UE y de la OTAN.El sistema NASAMS recientemente solicitado por Ucrania incluye: El paquete también incluye apoyo técnico de EEUU y de contratistas y otros elementos relacionados de apoyo logístico, según informó la DSCA.¿Qué misiles emplea el NASAMS?El AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range, Air-to-Air Missile) es un misil de doble función que se utiliza tanto en combates aire-aire como de lanzamiento desde superficie. El misil tiene capacidad para todo tipo de condiciones meteorológicas, más allá del alcance visual, un alcance efectivo de 30 km y una altitud de vuelo de 21 km (cuando se lanza desde el NASAMS).Estos misiles también se han integrado en los cazas F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, el F-16 Fighting Falcon, el F/A-18 Super Hornet, el F-22 Raptor y otras aeronaves. La versión más reciente de AMRAAM es utilizada por los cazas F-35. Según Raytheon, el AMRAAM es el único misil aire-aire guiado por radar autorizado para ser lanzado por el F-35.La modificación de alcance extendido, el AMRAAM-ER, es una nueva solución para poder interceptar objetivos a mayor distancia (50 km) y altitud (35,7 km) con el lanzamiento terrestre.¿Quién utiliza NASAMS? Raytheon detalla que el NASAMS es operado por 13 países, entre ellos Estados Unidos, Noruega, Finlandia, España, Países Bajos, Omán, Lituania, Indonesia, Australia, Qatar, Hungría, Ucrania y un país no revelado.¿Quién entregó el NASAMS a Ucrania? Estados Unidos entregó los dos primeros sistemas NASAMS a Ucrania a principios de octubre de 2022, conforme con Greg Hayes, director ejecutivo del fabricante de NASAMS, Raytheon. Los sistemas estaban armados con los misiles AIM-120 (AMRAAM). En total, el Pentágono prometió suministrar a Kiev ocho sistemas NASAMS y una cantidad indeterminada de munición. Para suministrar otros seis sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, el Pentágono firmó un contrato de 1.200 millones de dólares con Raytheon Technologies. Se informó de que la fecha estimada de finalización sería el 28 de noviembre de 2025. En enero de 2023, el Gobierno canadiense anunció que compraría un sistema NASAMS y lo donaría a Kiev. En marzo de 2023, se informó de que Noruega entregaría dos sistemas NASAMS a Ucrania. Anteriormente, Oslo proporcionó equipos al régimen de Kiev y ayudó a formar a las fuerzas ucranianas en el uso de los NASAMS suministrados por Estados Unidos.NASAMS vs. Patriot El NASAMS es un sistema de defensa aérea de alcance medio que se utiliza habitualmente para proteger pequeñas zonas terrestres y objetivos específicos, mientras que el MIM-104 Patriot es un complejo de defensa aérea de largo alcance diseñado para proteger zonas más extensas, como bases militares o ciudades. Con un alcance efectivo de unos 30 km, el NASAMS está destinado principalmente a atacar drones, aviones y misiles de crucero enemigos. En cambio, el Patriot tiene un mayor alcance de tiro (unos 160 km) y combate misiles balísticos tácticos, así como misiles de crucero y diversos tipos de aeronaves. Sin embargo, ninguno de estos sistemas es capaz de resistir el ataque de un misil hipersónico avanzado.¿Se han mostrado efectivos los NASAMS en Ucrania? Hay pocas pruebas que sugieran que los dos sistemas NASAMS suministrados a Ucrania por EEUU hayan proporcionado un gran impulso en el campo de batalla, sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos fue destruido por Rusia a principios de febrero de 2023. En opinión de los expertos militares rusos, los NASAMS han sido incapaces de proteger a las fuerzas ucranianas en primera línea. Los sistemas de defensa de medio alcance estaban destinados en gran medida a proporcionar cobertura aérea a las armas ofensivas de fabricación estadounidense, como la batería HIMARS. Sin embargo, los NASAMS son incapaces de interceptar los misiles rusos Kalibr e Iskander, por no hablar del sistema de misiles hipersónicos Kinzhal.En un aparente intento de mejorar las defensas aéreas de Ucrania, Estados Unidos prometió el año pasado desplegar los Patriots MIM-104 en Ucrania. En diciembre de 2022, se entregó a Ucrania el primer sistema Patriot. En abril de 2023, el segundo sistema de misiles Patriot de fabricación estadounidense llegó a Kiev. Sin embargo, apenas un mes después, uno de ellos fue alcanznado por un Kinzhal ruso. El otoño pasado, Moscú advirtió a los Estados miembros de la OTAN que no aumentaran los suministros militares a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró entonces que las armas extranjeras desplegadas en territorio ucraniano, así como el cargamento militar, se convertirían en un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que la alianza está "jugando con fuego" al suministrar armas al régimen de Kiev.

