https://sputniknews.lat/20230707/en-donde-terminan-las-armas-que-occidente-suministra-a-ucrania-1141303495.html

¿En dónde terminan las armas que Occidente suministra a Ucrania?

Después del inicio de la operación militar especial rusa, los países occidentales empezaron a suministrar activamente armas a Ucrania. Sin embargo, el material... 07.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-07T15:31+0000

2023-07-07T15:31+0000

2023-07-07T15:46+0000

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/04/0f/1124442861_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f81f0316f12ee6b359b651b15a962c0.jpg

A mediados de junio de 2023, el Pentágono informó que el importe de la ayuda militar de EEUU a Ucrania durante la presidencia de Joe Biden superaba los 40.700 millones de dólares, y desde el inicio de la operación militar especial rusa la cantidad equivalía a 40.000 millones de dólares.El Reino Unido le sigue a Estados Unidos en volumen de armas entregadas a Ucrania. A finales de febrero, la ayuda militar de Londres a Kiev desde el inicio de la operación militar especial rusa ascendía a unos 2.700 millones de dólares.A su vez, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró que su país era el tercer proveedor de armas a Ucrania después de Estados Unidos y el Reino Unido. Según los dirigentes del país, Polonia ha enviado a Kiev armas y equipo militar por un valor de más del 1% del PIB del país desde el inicio de la operación militar especial.Ucrania es como una "lavandería" del armamento mundialTras la caída de la URSS, Ucrania tenía fama de ser una 'zona gris' por la que se desviaban armas a regiones inestables del mundo. En 2013, un informe del Consejo de Seguridad de la ONU reveló que dos años antes, Ucrania (junto con Emiratos Árabes Unidos, Albania y Armenia) había suministrado armas ligeras y de otro tipo al Gobierno libio de Muamar Gadafi eludiendo las sanciones de la ONU. En 2017, la organización no gubernamental internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) publicó un informe en el que afirmaba que Ucrania se había convertido en un "elemento clave", en una especie de "lavandería" a través de la cual las armas de los países de la UE encontraban su camino hacia los Estados africanos.Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania han aparecido cientos de ofertas de venta de armas en plataformas ilegales. Las armas proporcionadas por Estados Unidos a petición de la parte ucraniana se transportan a través de Polonia y se entregan a las fuerzas ucranianas, que luego deciden dónde desplegarlas. Un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense reconoció que "el control de armas en Ucrania se reducirá casi a cero a medida que se prolongue este conflicto en el país".Sin embargo, los actuales dirigentes estadounidenses carecen de interés en auditar los suministros de armas a Ucrania. Así lo demuestra el bloqueo en el Congreso de la resolución sobre la auditoría de los fondos asignados a Ucrania presentada por los republicanos en noviembre de 2022. El argumento principal era que una auditoría en las realidades actuales también podría ser malinterpretada por los aliados de Washington.La directora de Europol, Catherine de Bolle, advirtió en mayo de 2022 que las armas entregadas por los países de la UE a Ucrania caerían en manos de bandas criminales, como ocurrió tras la guerra de los Balcanes. Las siguen utilizando bandas y radicales de varios países.En junio de 2022, el corresponsal militar Aleksandr Kots alertó sobre varios sitios de comercio en la red oscura que ponían a la venta armas militares supuestamente enviadas desde los países occidentales para apoyar a las tropas ucranianas. Kots sugirió que las armas se habían retrasado desde los principales suministros y ahora se vendían a terroristas. De acuerdo con el corresponsal militar, que publicó capturas de pantalla de sitios web relevantes. El proveedor Weapons Ukraine vendía granadas y fusiles, así como chalecos antibalas con la promesa de entrega en Ucrania. Otro vendedor, Big Discounts on Weapons, ofrecía un sistema de misiles antitanque Javelin de fabricación estadounidense e indicaba la ubicación de la mercancía en Kiev. Además, Black Market Guns vendió misiles antitanques NLAW y un vehículo aéreo no tripulado Switchblade 600 Kamikaze de EEUU.Ucrania admitió la venta parcial de las armas recibidas en junio de 2022. El director de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, Vadim Mélnik, señaló que la agencia había descubierto hechos de venta de asistencia humanitaria y material militar proveniente de países occidentales. Según la oficina, se han detectado decenas de casos delictivos de este tipo en el país. Se han iniciado procedimientos judiciales.En julio de 2022, la cooperación policial Europol anunció que disponía de información específica sobre el desvío de munición y armas, incluidas armas pesadas, desde la zona de conflicto en Ucrania. Las autoridades especularon con la posibilidad de que se hubieran instalado depósitos de armas con antelación a lo largo de la frontera entre la UE y Ucrania para el contrabando. Europol también señaló que se sospechaba que algunos refugiados ucranianos pasaban armas de fuego de contrabando a través de la frontera para venderlas en la UE.El 7 de agosto de 2022, la cadena estadounidense CBS emitió el documental titulado Armando a Ucrania (Arming Ukraine, en su título original). En el documental, el voluntario lituano Jonas Ohman afirmaba que solo el 30% de las entregas de armas occidentales acaban llegando al Ejército ucraniano. Además, advertía que las armas podrían caer "en malas manos" y provocar inestabilidad, como ocurrió en Libia, Irak y Afganistán.En agosto de 2022, la redacción de Sputnik Arabic también llevó a cabo su propia investigación y descubrió un plan de Ucrania para vender armas de la OTAN. Al buscar en la red oscura, los periodistas encontraron un sitio web de venta de armas en el que había un anuncio titulado Armas de Ucrania. Los corresponsales de Sputnik decidieron escribir al vendedor y hacerse pasar por clientes. Ante todo, Sputnik Arabic preguntó directamente al vendedor si podía entregar el cargamento en Yemen, y recibió una respuesta positiva. Resultó que la parte ucraniana se mostraba dispuesta a vender no solo fusiles de fabricación estadounidense, sino también granadas. Los fusiles se entregarían con la munición necesaria.A finales de octubre de 2022, el comisario de la Policía finlandesa de lucha contra el crimen, Christer Ahlgren, declaró que las armas entregadas a Ucrania podrían estar en manos de delincuentes finlandeses. Según él, los grupos delictivos que operan en el país están "muy interesados" en adquirir sistemas militares avanzados, munición y armas. Añadió que ya se había detectado contrabando militar procedente de Ucrania en Suecia, Dinamarca y Países Bajos."La disponibilidad de armas para llevar adelante conflictos, actividades o atentados terroristas que no solamente van a afectar Ucrania, sino a otros países probablemente vecinos de Ucrania generan una situación de caos", compartió con Sputnik el politólogo argentino Atilio Borón, doctorando en la Universidad de Harvard.El 22 de junio de 2023, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió que algunas armas suministradas por Occidente a Ucrania fueron encontradas en las líneas fronterizas de su país. En una entrevista publicada por el diario The Jerusalem Post, el líder israelí explicó algunos de los motivos por los que Tel Aviv se ha negado a respaldar militarmente al Gobierno de Volodímir Zelenski. Una de esas razones, dijo, es el temor a que el armamento occidental ponga en riesgo la seguridad nacional de Israel.La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó el pasado 6 de julio que las armas suministradas por Occidente a Kiev están siendo utilizadas por los manifestantes en Francia y están "golpeando a su propio pueblo.

