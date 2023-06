https://sputniknews.lat/20230623/netanyahu-armas-occidentales-enviadas-a-kiev-han-sido-halladas-en-las-fronteras-de-israel-1140863676.html

Netanyahu: armas occidentales enviadas a Kiev han sido halladas en las fronteras de Israel

Netanyahu: armas occidentales enviadas a Kiev han sido halladas en las fronteras de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que algunas armas suministradas por Occidente a Ucrania han sido encontradas en las líneas... 23.06.2023, Sputnik Mundo

En una entrevista publicada este 22 de junio por el diario The Jerusalem Post, el líder israelí explicó algunos de los motivos por los que Tel Aviv se ha negado a respaldar militarmente al Gobierno de Volodímir Zelenski. Una de esas razones, dijo, es el temor a que el armamento occidental ponga en riesgo la seguridad nacional de Israel. De acuerdo con el primer ministro, Israel no cambiará su postura neutral con respecto a la operación militar de Moscú en Ucrania."Israel se encuentra en una situación peculiar, diferente de la de Polonia, Alemania, Francia o cualquiera de los países occidentales que están ayudando a Ucrania. En primer lugar, tenemos una estrecha frontera militar con Rusia. Nuestros pilotos están volando justo al lado de pilotos rusos sobre los cielos de Siria. Y creo que es importante que mantengamos nuestra libertad de acción frente a los intentos de Irán de situarse militarmente en nuestra frontera norte", afirmó.Sin embargo, Netanyahu no descartó la posibilidad de que, en algún momento, su país encuentre la forma de "ayudar a poner fin a este conflicto". "No estoy seguro de que eso vaya a ocurrir. Puede ser totalmente hipotético, pero podría ocurrir", dijo.El 16 de junio pasado, la agencia de noticias Walla reportó que Kiev solicitó a Israel suministros de sistemas de defensa aérea y de antimisiles, como la Cúpula de Hierro. Sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas por las autoridades israelíes debido a los temores de Tel Aviv de que sus tecnologías secretas pudieran caer en manos de Irán.

