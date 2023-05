https://sputniknews.lat/20230522/la-otan-buscaria-replicar-el-modelo-de-seguridad-de-israel-para-blindar-a-ucrania-1139742883.html

La OTAN buscaría replicar el modelo de seguridad de Israel para blindar a Ucrania

La propuesta ya se estaría discutiendo entre los países miembros de la Alianza atlántica como una forma de posponer la inclusión de Ucrania a la OTAN, sin que ello les impida seguir enviando armamento y recursos al frente.La discusión de esta iniciativa fue confirmada por diversas fuentes diplomáticas cercanas a las negociaciones y por el propio presidente de Polonia, Andrzej Duda, según el medio europeo. "Es bastante entendible que Ucrania no pueda convertirse en un miembro de la OTAN cuando hay una guerra en territorio ucraniano [….], pero es igualmente claro que, gracias a la guerra, Ucrania está modernizando su milicia, acercándose a la OTAN", declaró el mandatario polaco. Israel, a pesar de no ser un integrante de la OTAN, recibe ayuda militar de Estados Unidos como parte de un acuerdo que Washington tiene con su principal aliado en Medio Oriente. Esta colaboración se traduce, por ejemplo, en un acuerdo de 10 años en los que la Casa Blanca se compromete a entregar 38.000 millones de dólares a Israel entre 2019 y 2028, por concepto de respaldo militar.Según las fuentes consultadas, la OTAN impulsaría la creación de un Consejo para Ucrania que cumpliría las mismas funciones y les permitiría entregar recursos y armamento a Kiev, sin necesidad de que sea un miembro de la organización atlantista. Aunque no se ha precisado qué tipo de armamento se le otorgaría, el diario señala que entre el arsenal y equipo disponible están tanques, sistemas de defensa aérea y un incremento en la producción de municiones para el frente."Rusia necesita entender que Ucrania tiene esas garantías de seguridad y que no se van a agotar con el tiempo o con la fatiga de Occidente", afirmó Duda.Se espera que en la próxima reunión de la OTAN, programada para julio en Vilna, la capital de Lituania, se haga la propuesta formal de crear un modelo de seguridad especial para Ucrania.

