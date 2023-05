https://sputniknews.lat/20230521/serbia-denuncia-que-la-otan-no-informo-sobre-los-ejercicios-organizados-en-kosovo-1139706601.html

Serbia denuncia que la OTAN no informó sobre los ejercicios organizados en Kosovo

Serbia denuncia que la OTAN no informó sobre los ejercicios organizados en Kosovo

MOSCÚ (Sputnik) — Los países de la OTAN no pidieron permiso a las autoridades serbias para enviar a sus militares a la etapa de los Balcanes Occidentales de... 21.05.2023

Las maniobras en el autoproclamado Kosovo están dirigidas por el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de EEUU (EUCOM, por sus siglas en inglés). El ministro de Defensa kosovar, Armend Mehaj, escribió antes de la apertura de los ejercicios en las redes sociales que "las intenciones son claras, el Ejército de la República de Kosovo está listo para unirse a la familia de la OTAN". Como destacó el funcionario serbio, "no solo los Estados que participan en las maniobras en el territorio de Kosovo y Metojia no solicitaron el permiso de las autoridades serbias, sino que no hay información sobre si el comandante de la KFOR ha recibido el consentimiento para su entrada en el territorio de nuestra provincia autónoma del sur". El Ministerio de Defensa de Serbia, subrayó Starovic, fue invitado previamente por los organizadores a participar en las maniobras, como en años anteriores, pero la propuesta no fue aceptada por Belgrado, ya que eso también viola gravemente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. La fase en la región de los Balcanes Occidentales de los ejercicios Defender 2023 se llevará a cabo del 21 de mayo al 2 de junio, y se espera que en ella participen más de 7.000 militares estadounidenses y 17.000 militares de 20 países miembros de la alianza y países socios. Según la Radio y Televisión de Kosovo, el contingente de 1.300 kosovares será uno de los más grandes. Junto con ellos participarán en las maniobras los militares de Albania y Macedonia del Norte. Esta no es la primera vez que las fuerzas albanokosovares participan en maniobras y misiones de la alianza. En el año 2022, la Alianza Atlántica organizó los Defender Europe 2022 del 1 al 27 de mayo en el territorio y en el espacio aéreo de 19 países de Europa Central y del Este, así como en los mares Báltico y del Norte. Kosovo, según la resolución 1244 del Consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no tiene Ejército propio, pero las autoridades de Pristina, con el apoyo material de la OTAN, están modernizando y entrenando a las SBK para transformarlas en fuerzas armadas de pleno derecho, lo que provoca protestas de las autoridades serbias. Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por la propia Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

