¿Qué países no reconocen a Kosovo y cuáles son sus razones?

¿Qué países no reconocen a Kosovo y cuáles son sus razones?

08.01.2023

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/08/1134440432_0:0:2448:1378_1920x0_80_0_0_574549e4629c6df2bb75b01c5eeeb809.jpg

Alrededor de 100 Estados miembros de Naciones Unidas reconocen la independencia de Kosovo, entre ellos EEUU, muchos de sus principales aliados europeos, asiáticos y de Oriente Medio, un grupo de países africanos y un grupo de Estados latinoamericanos. Los kosovares declararon su independencia en 2008, nueve años después del bombardeo de Yugoslavia por la OTAN, y bajo la protección de una enorme base militar estadounidense en la provincia, conocida como Camp Bondsteel. Sin embargo, en el mundo hay muchos países que no reconocen la independencia autoproclamada.¿Qué miembros de la OTAN no reconocen a Kosovo?Entre los miembros de la OTAN, Grecia, Eslovaquia, Rumanía y España no reconocieron a Kosovo en 2008 y no han cambiado de postura desde entonces. Grecia considera que la declaración unilateral de independencia de Prístina es un mal precedente en relación con Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre que Naciones Unidas considera ocupada por Turquía, y que no es reconocida por ningún miembro de la ONU excepto Ankara. Los tradicionales lazos amistosos entre Atenas y Belgrado, y los vínculos históricos, culturales y religiosos comunes, también influyen probablemente en la postura de Grecia.Eslovaquia y Rumania se encuentran en una situación similar. Bratislava teme que el reconocimiento de Kosovo refuerce la posición negociadora de los húngaros étnicos del sur de Eslovaquia, algunos de los cuales claman por la independencia, mientras que Bucarest teme lo mismo de los húngaros étnicos del norte de Transilvania, que también buscan la libertad y un posible retorno a Hungría. En cuanto a España, el país está plagado de movimientos independentistas: Cataluña, Valencia, el País Vasco y Galicia amenazan con convertir el mapa de la nación ibérica en un queso suizo si consiguen la independencia. Lo último que necesita Madrid es un pretexto internacional.¿Qué grandes potencias no reconocen Kosovo?Mientras que grandes potencias políticas, económicas o militares como EEUU, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Corea del Sur, Japón y Australia reconocen la independencia de Kosovo, otros países influyentes no lo hacen. Entre ellos se encuentran Rusia, así como Argentina, Brasil, China, la India, Indonesia, Irán, Nigeria y Sudáfrica. En conjunto, estas nueve naciones representan alrededor del 50% de la población mundial, cerca de un tercio de la superficie del planeta y la mitad de la producción económica total de la humanidad.Los motivos del no reconocimiento de Kosovo por parte de estos países son diversos, desde la preocupación de Nigeria y China de que las proclamaciones de Prístina puedan dar malas ideas a sus propias fuerzas de mentalidad separatista, pasando por la tradicional amistad histórica entre Moscú y Belgrado, hasta la inquietud por las implicaciones de la independencia de Kosovo para el orden de seguridad internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.En 2008, Rusia advirtió de que la proclamación unilateral de independencia de Kosovo no solo supondría una violación de la soberanía y la integridad territorial de Serbia, sino también de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución del Consejo de Seguridad sobre la fuerza de mantenimiento de la paz en Kosovo, el Acta Final de Helsinki, el marco constitucional de Kosovo y los acuerdos del grupo de contacto de alto nivel."Quienes se plantean apoyar el separatismo deben comprender las peligrosas consecuencias que sus acciones amenazan para el orden mundial, la estabilidad internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU que ha costado décadas construir", advirtió entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.El presidente Vladímir Putin calificó la situación de Kosovo de "terrible precedente, que hará saltar por los aires todo el sistema de relaciones internacionales... No han pensado en las consecuencias de lo que están haciendo. En última instancia, se trata de un arma de doble filo que algún día les golpeará en la cabeza", declaró a principios de 2008. ¿Quién más rechaza la independencia de Kosovo?Docenas de otras naciones, la mayoría de ellas miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) —un foro de 120 miembros comprometidos a negarse a alinearse militar o políticamente con cualquier gran bloque de poder mundial— también rechazan el estatus autoproclamado de Kosovo. Entre ellos figuran Mongolia, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya, Irak, Siria, Argelia, Túnez, Marruecos, Sudán, Etiopía, Congo y la República Democrática del Congo, Kenia, Angola, Mozambique, Namibia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua y México.Al igual que ocurre con las grandes potencias, estas naciones más pequeñas tienen diversos motivos para no reconocer, que van desde la preocupación de algunos de que pueda complicar sus propias disputas territoriales (como en el caso de Marruecos y el Sáhara Occidental, por ejemplo), a la oposición a decisiones jurídicas internacionales unilaterales (Vietnam), pasando por el antagonismo de principio a los imperialistas yanquis (Venezuela, Siria, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte).¿Qué países presentaron un reconocimiento difuso de Kosovo?En un mundo con 193 Estados miembros de la ONU y una docena de países con reconocimiento limitado, las cosas pueden complicarse un poco y las líneas legales difuminarse a la hora de rastrear quién acepta y quién no a Kosovo como país separado de Serbia. Por ejemplo, Liberia reconoció a Kosovo en 2008, pero 10 años después, en junio de 2018, anunció que "anularía" su reconocimiento. Sin embargo, pocos días después, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país refutó formalmente "las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación internacionales y sociales sobre su revocación de las relaciones diplomáticas con la República de Kosovo". Guinea-Bissau, que reconoció a Kosovo en 2011, informó a Prístina en 2017 de que había revocado su posición. Sin embargo, unos meses más tarde, la nación de África Occidental aparentemente cambió de opinión, con Prístina anunciando con orgullo de vez en cuando desde entonces que sí, Guinea-Bissau todavía los reconoce.Aunque Omán reconoció a Kosovo en 2011, Prístina anunció poco después que Mascate "nunca nos reconoció". El enviado kosovar en Arabia Saudita confirmó que Kosovo no obtuvo el reconocimiento de Omán. Más de una década después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán acabó con la cuestión, confirmando que Mascate reconoce efectivamente y mantiene relaciones diplomáticas con la escisión balcánica.Luego están los países cuya posición no se sabe. Por ejemplo, después de que se informara de que el pequeño país polinesio de Tonga había reconocido a Kosovo a principios de 2014, los medios de comunicación locales no tardaron en anunciar que no se había hecho ninguna declaración oficial al respecto. ¿Reconoce Tonga a Kosovo? Puede que nunca lo sepamos. La posición de Santo Tomé y Príncipe sobre Kosovo también causó furor durante un tiempo. Mientras que el primer ministro Patrice Trovoada reconoció al país en 2012, el presidente Manuel Pinto da Costa anunció públicamente que no se le había consultado al respecto y se negó a aprobarlo. La cuestión parecía haberse resuelto definitivamente a principios de 2022, cuando el ministro serbio de Asuntos Exteriores, Nikola Selakovic, se reunió con el actual primer ministro, Jorge Lopes Bom Jesus, confirmando que Santo Tomé, con toda seguridad, no reconoce a Kosovo. Sin embargo, a las autoridades kosovares no parece importarles, y un sitio web vinculado al Gobierno de Prístina sigue agradeciendo a Santo Tomé su reconocimiento.En 2012, el entonces vice primer ministro de Kosovo, Behgjet Pacolli, presentó a los medios de comunicación una carta de reconocimiento, supuestamente firmada por el entonces presidente en funciones de Mali, Dioncounda Traore. En respuesta, los medios de comunicación malienses publicaron una rectificación en la que afirmaban que no se había otorgado tal reconocimiento. Pacolli rechazó la rectificación, alegando que los militares malienses, que recientemente habían dado un golpe de Estado, se la habían inventado. Prístina prometió aclarar la situación, pero nunca lo hizo. Un año después, funcionarios malienses aseguraron a Serbia que la nación de África Occidental, sin salida al mar, no reconoce la independencia de Kosovo y nunca lo hará, y que Bamako considera el respeto de la soberanía y la integridad territorial de otros países un principio clave de su enfoque de la política exterior.¿Qué países han retirado su reconocimiento a Kosovo?De acuerdo con los cálculos de las autoridades serbias, nueve países que en su día reconocieron a Kosovo retiraron recientemente su reconocimiento. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que entre ellos se encuentran las naciones insulares caribeñas de Antigua y Barbuda y Santa Lucía, Burkina Faso, Eswatini, Gabón, Guinea, Maldivas, Libia y Somalia. Según el recuento de Vucic, "hasta 106 países" están ahora del lado de Serbia en la batalla sobre el estatuto de Kosovo, 94 de los cuales reconocen "inequívocamente" la escisión, y la posición de otros tres no está clara.

