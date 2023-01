https://sputniknews.lat/20230105/vucic-enumera-los-9-paises-que-retiran-su-reconocimiento-a-la-independencia-de-kosovo-1134351492.html

Vucic enumera los 9 países que retiran su reconocimiento a la independencia de Kosovo

El mandatario serbio, Aleksandar Vucic, enumeró los países que retiraron recientemente su reconocimiento a la autoproclamada república de Kosovo.

internacional

serbia

📰 tensiones en kosovo

kosovo

europa

🛡️ zonas de conflicto

aleksandar vucic

Aleksandar Vucic enumeró los países que retiraron recientemente su reconocimiento a la autoproclamada república de Kosovo. En sus palabras, actualmente hay 106 países que no reconocen la independencia de Pristina, "84 la reconocen inequívocamente", la posición de tres países es exactamente desconocida.El 3 de enero, el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores serbio, Ivica Dacic informó que el reconocimiento de la independencia de Kosovo fue retirado por otro país, por lo que ya suman 10 naciones.Poco después, en una rueda de prensa, el mandatario declaró que Serbia no cambiará su postura sobre Kosovo, a pesar de las presiones de Occidente."Continuaremos nuestra lucha. Siempre querremos la paz con los albaneses, siempre querremos todos los acuerdos que firmamos", aseveró el jefe de Estado serbio.Añadió que Serbia no huye de ninguno de los seis acuerdos firmados. A su vez, otra parte huye de estos, tanto de los albaneses como de la comunidad internacional, y "no respetan a ninguno".Además, Vucic dijo que tiene planeado aumentar el número de los militares en las fuerzas especiales del Ejército del país en 2023."El principal objetivo para todo el año 2023 será aumentar a 5.000 los 1,6 mil soldados de las unidades especiales del Ejército serbio. Los sueldos serán enormes, e invito a todos los jóvenes porque los sueldos base serán de más de 2.000 euros, más pagas extraordinarias por servicio, turnos de noche", detalló el presidente.Vucic concluyó que el año 2023 será más difícil que el anterior. Entre los motivos de ello, nombró la desaceleración de las economías de Europa, Estados Unidos y China.

serbia

kosovo

serbia, tensiones en kosovo, kosovo, europa, zonas de conflicto, aleksandar vucic