El OIEA "resta importancia a Fukushima" al aprobar el plan de verter agua radiactiva al Pacífico

El OIEA "resta importancia a Fukushima" al aprobar el plan de verter agua radiactiva al Pacífico

Después de la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Gobierno japonés se prepara para el vertido gradual de 1,3 millones de toneladas de aguas residuales tratadas de la central nuclear de Fukushima. El agua, que es radiactiva por haberse utilizado para mantener frío el combustible nuclear gastado fundido tras el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, se ha filtrado a través del Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS). La realización de dicha iniciativa tendrá lugar a lo largo de 30 a 40 años.El especialista en residuos radiactivos de Beyond Nuclear Kevin Kamps explicó a Sputnik que el OIEA "está atrapado en un tornillo entre su defensa de la energía nuclear y la realidad de los efectos perjudiciales del almacenamiento inadecuado de sus residuos", que es un problema clave con el plan del Gobierno japonés desde 2011.Pero, según sus palabras, hay muchas opciones mejores que verter el agua en el océano. "Una opción es lo que [Japón] ha estado haciendo durante los últimos 12 años, desde que empezó esta catástrofe: almacenarlo en tanques. No era una solución perfecta, pero su justificación para no continuar con el almacenamiento es que se han quedado sin espacio físico", afirma. El investigador también indica que existe la opción de ampliar el perímetro del emplazamiento y continuar con el almacenamiento del tanque. Sin embargo, prosigue, "el problema es que como demostró el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 este lugar no es estable, por lo que el almacenamiento allí podría no ser la mejor idea".Asimismo, Kamps menciona otros ejemplos como los almacenes subterráneos de residuos radiactivos de EEUU, como la Planta Piloto para el Aislamiento de Residuos (WIPP) enterrada en las profundidades del desierto de Nuevo México dentro de una formación salina hermética, donde se espera que se descompongan de forma segura durante 10.000 años.En cuanto a la realización de la iniciativa japonesa, el investigador señala que varios meses después de la catástrofe, el cesio radiactivo en el agua de mar a lo largo de la costa de California se había duplicado, lo que demuestra que aunque "es un océano grande", los materiales radiactivos no desaparecen sin más.Kamps destaca que la aprobación del plan japonés por parte del OIEA supondría un "enorme golpe a la reputación" del organismo que durante mucho tiempo ha restado importancia a los riesgos asociados a la energía nuclear y a las consecuencias de catástrofes como la de Chernóbil, en la Ucrania soviética, en 1986. "El OIEA, en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares [TNP] de 1970, es una agencia pronuclear. Su trabajo consiste supuestamente en frenar la propagación de las armas nucleares y, al mismo tiempo, abogar por la expansión de la energía nuclear (…) pero restan importancia a Chernóbil, restan importancia a Fukushima como parte de su mandato para promover la energía nuclear", concluyó el analista.

