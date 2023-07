https://sputniknews.lat/20230709/macron-habria-cambiado-su-postura-sobre-la-expansion-de-la-otan-luz-verde-para-ucrania-1141387660.html

Macron habría cambiado su postura sobre la expansión de la OTAN: ¿luz verde para Ucrania?

Macron habría cambiado su postura sobre la expansión de la OTAN: ¿luz verde para Ucrania?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría cambiado su postura respecto a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e... 09.07.2023, Sputnik Mundo

Según el medio, Macron habría cambiado de opinión y optaría por "estar del lado correcto de la historia", aunque algunos de los funcionarios franceses consultados también se mostraron escépticos del cambio.Una de las señales que el mandatario francés envió sobre su cambio de posición fue un discurso que dio en Eslovaquia el pasado 31 de mayo."La cuestión no es si debemos o no expandirnos, o incluso cuándo debemos hacerlo —para mí, hay que hacerlo lo más pronto posible—, sino cómo deberíamos hacerlo", declaró Macron en aquella ocasión. Este posicionamiento contrasta con las posturas públicas de los últimos meses en los que Macron se mostró escéptico de apoyar la expansión de la OTAN. Incluso las fuentes consultadas por Bloomberg aseguran que París estaría analizando si su arsenal nuclear podría ayudar a dar más garantías de seguridad a Kiev.Un diplomático de Europa del Este considera que la aparente nueva postura de Francia podría ayudar el "vacío" que dejó el canciller de Alemania, Olaf Scholz, junto con Polonia y los Estados Bálticos.Emmanuel Macron, además, también estaría impulsando el ingreso de Ucrania a la Unión Europa, en contraste con el abierto rechazo que mostró ante las solicitudes de Albania y Macedonia del Norte, en 2018."Funcionarios franceses se dijeron seguros de que Kiev alcanzará las condiciones para iniciar su ascenso a la UE a finales de este año, aunque insisten que Ucrania no tendrá un trato especial", señalaron las fuentes de Bloomberg.

