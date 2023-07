https://sputniknews.lat/20230709/es-un-sonambulismo-aspirante-presidencial-de-eeuu-se-opone-al-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1141384327.html

"Es un sonambulismo": aspirante presidencial de EEUU se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN

"Es un sonambulismo": aspirante presidencial de EEUU se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN

Aceptar a Ucrania en la OTAN sería un sonambulismo, considera el aspirante republicano a la presidencia de EEUU Vivek Ramaswamy. En sus palabras, el... 09.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-09T19:02+0000

2023-07-09T19:02+0000

2023-07-09T19:02+0000

internacional

otan

📰 ampliación de la otan

ucrania

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/09/1141384063_556:585:3072:2000_1920x0_80_0_0_861242645eab9438e8d7cf53789779c2.jpg

"[El presidente de EEUU] Joe Biden debería enfrentarse a su matón amigo [el mandatario ucraniano, Volodímir] Zelenski y decir claramente que estamos totalmente en contra de la admisión de Ucrania en la OTAN", escribió Vivek Ramaswamy en Twitter.Subrayó que algunos republicanos, como por ejemplo Lindsey Graham, ahora instan en el ingreso de Kiev al bloque militar aunque la Alianza no debe expandirse al este de Alemania.Agregó que el bloque militar fue fundado para disuadir de un conflicto con la Unión Soviética, pero la OTAN se expandió rápidamente después de la disolución de la URSS y "ahora está aumentando el riesgo de una guerra nuclear con la propia Rusia"."Esto es un sonambulismo. Como presidente, me negaré a dejarme intimidar por un cómico antidemocrático convertido en líder, y me resulta realmente desconcertante que el resto de Occidente coma cada día de la mano de este flautista de Hamelín", expresó el político.Poco antes, el presidente de Estados Unidos declaró que en estos momentos no ve unanimidad entre los países de la OTAN sobre el posible ingreso de Ucrania en la Alianza. No obstante, Joe Biden subrayó que su país seguirá garantizando la seguridad de Ucrania y proporcionándole armamento.A finales de septiembre de 2022, Volodímir Zelenski presentó una solicitud para que Kiev ingrese en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la admisión del país es actualmente inoportuna. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano declararon que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre de la OTAN en Vilna que no fuera una invitación a ingresar en la Alianza.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseveró que la expansión de la Alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.

https://sputniknews.lat/20230703/robert-kennedy-jr-las-preocupaciones-de-rusia-por-la-expansion-de-la-otan-son-legitimas-1141176218.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, 📰 ampliación de la otan, ucrania, eeuu