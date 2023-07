https://sputniknews.lat/20230709/reportan-que-alemania-se-opone-al-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1141373961.html

Reportan que Alemania se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN

Reportan que Alemania se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Alemania planea insistir durante la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Lituania en que no se debe... 09.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-09T02:05+0000

2023-07-09T02:05+0000

2023-07-09T02:05+0000

defensa

alemania

ucrania

berlín

otan

🛡️ fuerzas armadas

📰 suministro de armas a ucrania

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/05/1125164833_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_aa7007e5b5eac6ec66592e910e60722d.jpg

El interlocutor del medio comunicó que Berlín planea instar a otros miembros de la Alianza atlántica durante la cumbre de Vilna del 11 al 12 de julio a que se centren en las garantías de seguridad para Kiev y no en la membresía de la OTAN, para no arriesgarse a un conflicto directo con Rusia. "Berlín se muestra reticente ante la perspectiva de ofrecer la adhesión inmediata", dijo la fuente a diario, añadiendo que Alemania "quiere un proceso y tiempo para desarrollar garantías para bloquear esencialmente la adhesión". A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó una solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la admisión del país es actualmente inoportuna.El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre de la OTAN en Vilna, que no fuera una invitación a ingresar en la Alianza. Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión del bloque liderado por Washington no garantizará una mayor seguridad a Europa.

https://sputniknews.lat/20230705/alemania-gastara-7200-millones-en-60-helicopteros-militares-de-boeing-1141269745.html

alemania

ucrania

berlín

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, ucrania, berlín, otan, 🛡️ fuerzas armadas, 📰 suministro de armas a ucrania, eeuu