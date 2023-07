https://sputniknews.lat/20230710/como-las-autoridades-de-la-ue-minan-la-confianza-de-su-propia-industria-militar-1141400460.html

¿Cómo las autoridades de la UE minan la confianza de su propia industria militar?

Continuar con la ampliación de la producción será rentable solo en caso de "tensiones perpetuas" con Rusia o compromisos a largo plazo de gobiernos europeos. No obstante, la segunda opción carece de confianza, teniendo en cuenta la política de reducción de los presupuestos militares, aplicada durante años en Europa antes de que estallara el conflicto en Ucrania, indica la publicación.Alemania representa en este caso el ejemplo más claro de "falta de inversión crónica de la defensa" en Europa. En 2018, la escasez de equipos de campo, vehículos y aeronaves era tan común que el comisario parlamentario alemán de las Fuerzas Armadas declaró que las FFAA eran no aptas para la defensa del país y sus aliados de la OTAN, recordó el artículo.Todo el espacio europeo se enfrenta hoy en día con la sequía de arsenales, siendo la consecuencia de la estrategia de suministro de armas para Kiev. El último, mientras tanto, sigue con nuevas peticiones de municiones tras no poder satisfacer completamente propias necesidades, lo que lleva a la mayor carga de trabajo para la industria de defensa de la UE.El artículo añade que la iniciativa de la OTAN de aumentar el tamaño de las fuerzas de alta disponibilidad requerirá más armas de calidad listas para ser utilizadas, lo que constituye otra tarea para "industrias dormidas" europeas. Se destaca que los ministerios de Defensa de la UE podrían contar con las capacidades de su aliado estadounidense. Sin embargo, la publicación admite, que la industria de EEUU es incapaz de satisfacer toda la demanda, sufriendo los últimos meses de los bajos niveles de propias reservas de municiones.El ambiente actual de la industria europea se ve afectado por el riesgo de que, tras haber ampliado la producción, al cabo de un tiempo se den cuenta de que sus esfuerzos se vean completamente innecesarios.Lo importante es que existen ciertos hechos que aumentan el grado de preocupación de la industria militar, dado que los gobiernos de la UE ya se han desviado en varias ocasiones de sus planes. Así, lo demuestra el reiterado incumplimiento por parte de algunos Estados europeos del objetivo de la OTAN de almacenamientos o de su compromiso de destinar al menos el 2% del PIB a defensa.A esto se suma, como procede de la publicación, las denuncias, según los que en algunos países de la UE las autoridades ya se muestran reacios a firmar contratos de armamento a largo plazo. Esta desconfianza se repercute en el calendario del cumplimiento de los contratos, como las empresas intentan reducir los riesgos y el nivel de consecuencias en caso de caída de la demanda.Sin embargo, de acuerdo con Lucie Béraud-Sudreau, que se ocupa del seguimiento de la producción de armas en el Instituto Internacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo —SIPRI por sus siglas en inglés—, esto, en perspectiva, podría solo la información del medio, algunos bancos tampocod quieren concederle préstamos ante el alto grado de riesgos.Como consecuencia, los retrasos de las empresas europeas podrían incitar a los gobiernos a buscar en otras partes para comprar armas más rápidamente, como, por ejemplo, Corea de Sur, que ya está suministrando vastas cantidades de equipos militares a Polonia. Sin embargo, de acuerdo con Lucie Béraud-Sudreau, que se ocupa con el seguimiento de la producción de armas en el Instituto Internacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo —SIPRI por sus siglas en inglés—, esto, en perspectiva, podría solo perjudicar el problema de fabricación en Europa. "Se crea un círculo vicioso en el que no se da mercado a las empresas europeas, lo que dificulta la ampliación", subrayó Béraud-Sudreau.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que intensificaron sus ataques contra la población civil.

