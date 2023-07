https://sputniknews.lat/20230710/el-presidente-de-alemania-dice-que-no-bloqueara-el-envio-de-bombas-de-racimo-a-kiev-1141392475.html

El presidente de Alemania dice que no bloqueará el envío de bombas de racimo a Kiev

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, declaró que, pese a la posición oficial de su Gobierno, Berlín no debe interferir en el envío de bombas de... 10.07.2023

Durante una entrevista para la cadena televisiva ZDF, Steinmeier consideró que "en la actual situación" no debe haber oposición al envío de clusters, aunque su país prohíbe el uso de este tipo de municiones desde 2008.Este 7 de julio, la Casa Blanca confirmó que el envío de bombas de racimo a Ucrania, a pesar de las advertencias que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el riesgo que implica este tipo de municiones para la población civil.El propio asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reconoció tales riesgos y dijo se retrasó la decisión lo más que pudieron.Según el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Colin Kahl, el envío de clusters responde a que la contraofensiva ucraniana "va un poco más lenta de lo que algunos esperaban" y esperan que Kiev tenga "suficiente artillería para mantenerlos en la lucha".De acuerdo con el diario británico The Telegraph, Berlín planea insistir durante la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Lituania en que no se debe otorgar a Ucrania la membresía en la Alianza. "Berlín se muestra reticente ante la perspectiva de ofrecer la adhesión inmediata", dijo la fuente al medio, añadiendo que Alemania "quiere un proceso y tiempo para desarrollar garantías para bloquear esencialmente la adhesión".

