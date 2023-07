"No quieren emprender ninguna acción": ¿por qué Kiev seguirá sin garantías deseadas de la OTAN?

https://sputniknews.lat/20230710/no-quieren-emprender-ninguna-accion-por-que-kiev-seguira-sin-garantias-deseadas-de-la-otan-1141395853.html

Hodges declaró que no se espera que la OTAN ofrezca a Ucrania el ingreso directo, aunque, según su punto de vista, Kiev necesita un "camino concreto y claro". Mientras tanto, "el Gobierno estadounidense tomará medidas para impedirlo", opina el excomandante.El general estadounidense cree que EEUU y sus aliados se centrarán en mitigar la aparente decepción de Kiev ante la alta posibilidad de seguir fuera del bloque militar, ofreciéndole un paquete de armas "que incluye varias cosas" como ofertas de asistencia, entrenamiento, ejercicios militares o las recientemente anunciadas municiones de racimo. El pasado 7 de julio, el Departamento de Defensa estadounidense anunció una nueva asistencia militar para Ucrania que incluye municiones convencionales mejoradas de doble propósito, también conocidas como proyectiles de racimo. La munición de racimo está prohibida por un convenio internacional ratificado por 123 países, entre los cuales no están Estados Unidos ni Ucrania, ni Rusia.La cumbre de la OTAN se celebrará los días 11 y 12 de julio, y a ella asistirán los líderes de todos los países de la Alianza, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El 19 de junio, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que en vísperas de la cumbre de Vilna, los aliados no están debatiendo una invitación formal a Ucrania, sino que están consultando qué decisiones acercarán a Kiev a la adhesión a la Alianza.

