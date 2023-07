https://sputniknews.lat/20230710/que-pasa-en-guatemala-con-los-resultados-de-las-elecciones-1141420900.html

¿Qué pasa en Guatemala con los resultados de las elecciones?

Una batalla legal en las cortes ha dilatado la confirmación de los dos presidenciables en carrera hacia la segunda vuelta. En otro orden, Argentina retoma la exportación de crudo a Chile. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El presidenciable Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla, centroizquierda) presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, reclamando despejar el camino hacia el balotaje el 20 de agosto.El aspirante fue segundo en las elecciones del 25 de junio, detrás de Sandra Torres, (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, conservador). Sin embargo, otras fuerzas políticas conservadoras pidieron una revisión de la votación, alegando irregularidades.El Tribunal Constitucional concedió la revisión, lo que provocó críticas de observadores electorales y de EEUU, la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Finalizado el proceso, los resultados fueron confirmados. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades electorales no validarlos. Por ese motivo, Arévalo solicitó la anulación de esa orden y, además, abrir una investigación penal contra la presidenta de la Corte, Silvia Valdés."Con su acción legal, Arévalo busca una certeza jurídica al proceso electoral. Ha habido una batalla legal en las cortes, donde se pretende introducir la idea de fraude. (...) Pero no ha habido inconsistencias en el conteo de votos", dijo a En órbita Luis Mack, profesor de la Universidad estatal USAC y columnista de Plaza Pública.Según el entrevistado, Arévalo es un candidato "no comprometido con la continuación de los intereses corruptos de la clase política dominante, la cual y se lo ve como una amenaza".En tanto, el Grupo de Puebla llamó al Gobierno de Alejandro Giammattei respetar el resultado electoral y la fecha de balotaje. El foro político y académico de la izquierda latinoamericana comunicó que esta medida "asegura la sostenibilidad y continuidad de la democracia en el país".Giammattei pidió este lunes 10 respetar la fecha de la segunda vuelta e insistió en respetar la soberanía de su país, luego de que desde el Gobierno argentino solicitaran acatar la voluntad expresada en las urnas.Para el analista entrevistado, detrás del pronunciamiento del Estado guatemalteco hay una intención de "defender una institucionalidad al servicio de quienes detentan el poder".Las elecciones de junio en Guatemala se marcaron por la apatía ciudadana. El voto nulo fue mayoría con 17%. Detrás le siguieron los candidatos Torres con el 15,6% y Arévalo, con 11,8%.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la decisión de Argentina de retomar la exportación de petróleo crudo a Chile producido en Vaca Muerta: lo hará la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a través del Oleoducto Trasandino.Conversamos con el analista político argentino Julio Burdman.En otro orden, en Bolivia el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, pidió a los legisladores agilizar la aprobación de préstamos por 327 millones de dólares para inversión.La Asamblea Legislativa debe votar créditos solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Mundial y al de Desarrollo de América Latina.Sputnik dialogó con el economista boliviano Miguel Clares y con el diputado Omar Yujra, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

