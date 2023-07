https://sputniknews.lat/20230710/trudeau-afirma-que-canada-se-posiciona-fuertemente-en-contra-del-uso-de-bombas-de-racimo-1141408229.html

Trudeau afirma que Canadá se posiciona "fuertemente" en contra del uso de bombas de racimo

Trudeau afirma que Canadá se posiciona "fuertemente" en contra del uso de bombas de racimo

WASHINGTON (Sputnik) — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que su país sigue comprometido en prohibir el uso y transferencia de bombas de... 10.07.2023

El 7 de julio, Washington anunció un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania que incluye ese tipo de explosivos, muy controvertidos por sus daños colaterales en civiles. Las municiones de racimo, también llamadas "cluster", de dispersión o fragmentación, son lanzadas en caída libre y contienen un dispositivo que al abrirse libera a su vez miles de pequeñas minibombas que se dispersan en un radio de hasta 400 metros. Estas submuniciones tienen gran poder destructivo, pudiendo matar a muchas personas de forma indiscriminada y perforar vehículos blindados. Al tener una tasa de fallo de entre cinco y 30%, muchas submuniciones pequeñas pueden quedar sin explotar en el terreno, lo que supone un peligro para civiles en el futuro, en especial niños y niñas, que se ven atraídos a ellas por su forma llamativa de pelota de tenis. La Convención sobre Municiones de Racimo, que prohíbe el uso, producción, uso, transferencia y almacenamiento de estas armas, fue ratificada por 123 países, pero aún no ha sido suscrita por EEUU y Ucrania. Trudeau señaló, no obstante, que Ottawa entiende la necesidad de Kiev de contar con más armas para responder a la operación militar especial de Rusia. Postura de SuizaSuiza aboga por prohibir el uso de las municiones de racimo e insta a la comunidad internacional a no utilizarlas, declaró a Sputnik el portavoz de la Cancillería suiza, Pierre-Alain Eltschinger.Eltschinger agregó que Suiza "está preocupada por los numerosos informes" sobre el presunto uso de municiones de racimo y otras municiones explosivas por Rusia en Ucrania.El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció el pasado 7 de julio los planes de empezar a suministrar a Ucrania municiones de racimo. Según comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, esos suministros ponen en peligro la vida de los civiles y buscan alargar la crisis.Varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Alemania, Canadá, España, Nueva Zelanda y Reino Unido, rechazaron el envío estadounidense de municiones de racimo a Ucrania.

