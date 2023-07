https://sputniknews.lat/20230711/ankara-ha-comunicado-abiertamente-a-occidente-las-carencias-del-acuerdo-sobre-cereales-1141441832.html

Ankara ha comunicado "abiertamente" a Occidente las carencias del acuerdo sobre cereales

Ankara ha comunicado "abiertamente" a Occidente las carencias del acuerdo sobre cereales

11.07.2023

Cabe recordar que el acuerdo sobre cereales expira el 17 de julio. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró anteriormente que esperaba mantener conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el asunto, tanto por teléfono como en persona, y que cuenta con su postura constructiva. El dirigente turco también afirmó que Ankara aspira a que el acuerdo se prorrogue al menos una vez cada tres meses, mientras que en general Turquía desea prolongar el mecanismo por dos años.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el 10 de julio que la conversación entre Putin y Erdogan aún no estaba en la agenda, que la discusión sobre el pacto alimentario podría tener lugar si fuera necesario, pero que hasta ahora no hay nada nuevo al respecto. Anteriormente, señaló que la parte de los acuerdos que pidió Rusia aún no se ha cumplido, por lo que no hay motivos para prorrogar el acuerdo por el momento.A su vez, el Ministerio de Exteriores ruso enfatizó que Rusia sigue cumpliendo sus obligaciones como parte del pacto alimentario de buena fe y está haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar que todos los buques participantes puedan completar con éxito su misión y abandonar el mar Negro antes de que finalice el acuerdo.La Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 22 de julio de 2022, prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes, a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa.La segunda parte —un memorando de tres años entre Rusia y la ONU— prevé el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. En particular, Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Toliatti-Odesa, y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

