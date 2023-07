https://sputniknews.lat/20230711/emergencia-en-peru-por-el-sindrome-de-guillain-barre-y-por-el-dengue-1141455307.html

Emergencia en Perú por el síndrome de Guillain-Barré y por el dengue

Emergencia en Perú por el síndrome de Guillain-Barré y por el dengue

El Gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria ante el aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré, mientras el dengue arremete en el norte del país. En otro orden, comenzó la cumbre de la OTAN en Lituania. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-07-11T22:00+0000

2023-07-11T22:00+0000

2023-07-11T22:00+0000

en órbita

dina boluarte

perú

lituania

ecuador

otan

ucrania

📰 conflicto en el este de ucrania (2014-2022)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0b/1141457915_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_39fb4081001185b27ecd398f0c521791.jpg

Emergencia en Perú por el síndrome de Guillain-Barré y por el dengue Emergencia en Perú por el síndrome de Guillain-Barré y por el dengue

La medida aprobada por el Gobierno de Dina Boluarte tiene una duración de 90 días y permitirá a las autoridades acelerar la compra de insumos y medicamentos.El ministro de Salud, César Vásquez, declaró que ante el inusual incremento de casos el Ejecutivo tomó la decisión para "proteger la salud y vida de la población".Hasta el 23 de junio se notificaron 103 casos del síndrome a nivel nacional, con un promedio mensual menor a 20 casos por mes. Si bien hasta el 10 de junio se mantuvo el promedio semanal, entre el 11 y el 17 de junio, se detectó un "leve incremento".En órbita conversó con Antonio Quispe, médico peruano, investigador, epidemiólogo, estadístico, consultor internacional, profesor y comunicador científico.El especialista se refirió a una serie de virus y bacterias identificadas como desencadenantes del síndrome, aunque aún resta mucho por estudiar.Entre ellos destacó a los patógenos causantes del zika, el dengue, el chikungunya, el VIH, las hepatitis A, B y C, y el COVID-19.En este marco, Perú además atraviesa una epidemia de dengue que desde hace meses afecta principalmente al norte del territorio."Es el peor brote de la historia del país", sumando ya más de 200.000 casos en lo que se considera como una situación de tormenta perfecta, basada en la confluencia de tres factores", indicó Quispe.A criterio del entrevistado los factores son, primero, "la falta de labores de protección sanitaria no realizadas durante 2022, dada la compleja coyuntura social y política en el país. Segundo, el paso del ciclón Yaku en enero y febrero, con inundaciones en la costa norte".Y tercero, "varios errores cometidos por el Ministerio de Salud, como demorar cinco meses en declarar la emergencia por dengue, entre otros tantos".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el comienzo de la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania), donde la alianza militar adelantó que Ucrania aún "debe cumplir condiciones" para una posible próxima adhesión. En tanto, Suecia está cada vez más cerca.En otro orden, Ecuador tiene 31.321 personas privadas de libertad, de las cuales 5.000 permanecen sin sentencia y de ese universo 93% son hombres.Los datos, presentados por el Ejecutivo de Guillermo Lasso, se desprenden del reciente censo penitenciario.Ecuador atraviesa desde hace varios meses una sensible crisis de inseguridad pública y carcelaria.Conversamos con el periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

perú

lituania

ecuador

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dengue, guillain-barré, perú, dina boluarte, gobierno de perú, salud, otan, ucrania, jens stoltenberg, ecuador, lasso, vilna, lituania