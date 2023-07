https://sputniknews.lat/20230711/la-otan-reunido-en-su-cumbre-en-vilna-dice-no-al-ingreso-de-ucrania-1141453239.html

Maduro cuestiona la decisión "imperial" de EEUU. Ecuador en recta final a elecciones adelantadas. 80º anaiversario de la Masacre de Volinia. Estos y otros... 11.07.2023, Sputnik Mundo

La primera jornada de la cumbre de la OTAN en VilnaSe destaca por la decisión de aplazar el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica hasta que Kiev cumpla las condiciones pertinentes."Reafirmamos que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN", aseveró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al añadir que en este caso loss países miembros decidieron cambiar el proceso habitual de adhesión pasando de "un proceso de dos etapas a un proceso de una sola etapa".El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó los planes de la OTAN para no incluir ningún aspecto concreto sobre la adhesión de Ucrania a la Alianza en la declaración sobre los resultados de la cumbre de Vilna."Es inaudito y absurdo que no haya un plazo ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania; y que se añadan extraños términos sobre 'condiciones' incluso para la invitación de Ucrania", escribió en su canal de Telegram.Maduro cuestiona la decisión de EEUU sobre el gas licuado para VenezuelaEl Departamento del Tesoro estadounidense emitió este lunes 10 de julio una licencia para permitir la exportación y reexportación de gas licuado de petróleo hacia Venezuela por un año. Este "gesto magnánimo" del gobierno estadounidense de levantar temporalmente las sanciones sobre un producto fue respondido con fuertes críticas por el gobierno venezolano. El presidente venezolano criticó que el Gobierno norteamericano se atribuya la capacidad de decidir qué productos Venezuela puede o no comprar en el mercado internacional.Las elecciones adelantadas en Ecuador se destacarán por alta participación y observadoresEcuador celebrará elecciones presidenciales y legislativas de manera anticipada el 20 de agosto, luego de que el presidente Guillermo Lasso utilizara el recurso de la muerte cruzada que es permitida en el país. Según las autoridades, se espera gran afluencia de ciudadanos a las urnas, y también presencia de observadores nacionales y extranjeros.80º aniversario de la Masacre de Volinia, un tema "incómodo" para Polonia y UcraniaEste 11 de julio se cumplieron 80 años de uno de los sucesos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como la Masacre de Volinia, cuando a manos de los nacionalistas ucranianos murieron prácticamente todos los habitantes de un centenar de aldeas polacas atacadas simultáneamente.Algunos historiadores estiman el número de las víctimas mortales entre 120.000 y 130.000.Los presidentes de Polonia y Ucrania, Andrzej Duda y Volodímir Zelenski, asistieron juntos este domingo a una misa conmemorativa en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Lutsk, ciudad en el oeste de Ucrania, con ocasión del 80º aniversario de las matanzas de VoliniaAmbos presidentes colocaron velas ante el altar y se abrazaron. Sin embargo, la palabra "disculpa" que esperaban los polacos no se pronunció.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

