Lavanderías gratuitas: así es como Bogotá busca mejorar la calidad de vida de sus mujeres

11.07.2023

Una de las banderas de Claudia López, alcaldesa de Bogotá son las llamadas Manzanas del Cuidado, espacios integrales para las mujeres de la capital colombiana en los que pueden encontrar diferentes servicios, como acceso a educación, atención psicológica y actividades deportivas, por nombrar algunos.Con esta oferta, construyó uno de los pilares más importantes de su Bogotá cuidadora, un proyecto que se pensó en campaña y que durante cuatro años, más allá de las dificultades de la pandemia, se pudo ejecutar a tal punto que, según cifras del Distrito, en las 17 Manzanas del Cuidado se han atendido a más 230.000 personas.Uno de las prestaciones que más acogida ha tenido es el de las lavanderías gratuitas, servicio que ayuda a las mujeres cuidadoras, mujeres que dedican su tiempo a trabajar y, además, a hacerse cargo de menores de edad o personas en condición de discapacidad que integran su núcleo familiar.El objetivo del servicio, además de facilitar una de las tareas más dispendiosas del hogar, es que las mujeres aprovechen el tiempo que antes dedicaban a lavar en actividades diferentes que les permita generar ingresos y crecer profesionalmente.De hecho, según cifras de la Secretaría de la Mujer de la capital colombiana, las mujeres destinan, en promedio, 67 minutos al día para lavar, planchar y organizar la ropa de sus familias. "La idea es que mientras nosotras hacemos esa labor, las mujeres puedan disfrutar de otros servicios que mejoren su calidad de vida, su bienestar", explica a Sputnik la titular de la dependencia local, Diana Rodríguez.Omaira Rodríguez es la encargada de operar una de las seis lavanderías gratuitas existentes. Tiene 36 años y desde hace uno trabaja en la localidad de los Mártires, quizá una de las zonas más estigmatizadas del territorio bogotano. "La gente piensa que acá solo hay droga y prostitución. Y eso ha cambiado en los últimos años. También hay mujeres que quieren salir adelante", relata.En el día, Omaira puede realizar entre 10 y 15 lavadas, cada una con 25 prendas. "Lo único que tienen que traer es el jabón líquido. Acá están las máquinas y se entrega la ropa doblada y lista para guardar", presume.Omaira relata que la mayoría de usuarias son mujeres que viven en los pagadiarios —habitaciones por noches que pueden costar entre tres y cinco dólares—, que tienen al menos un hijo y que no cuentan con los recursos para lavar sus prendas.La encargada de la lavandería lleva trabajando cuatro meses y en este tiempo ha escuchado historias, ha sido confidente, consejera, quizá amiga: una mujer que escucha a las otras mientras les recibe sus prendas."Hay una señora de 92 años que se espera la hora y media que dura todo el proceso. Por su edad no está para realizar estas labores y el servicio ha sido una bendición para ella. Así hay varias que me cuentan sobre sus vidas, sus problemas y sus sueños", añade.Una oportunidad laboralHace un año, Omaira Rodríguez terminó el bachillerato. Lo hizo por petición de su hija mayor. Tenía temor, pero más que nada vergüenza, pues no iba a un aula de clase desde los 13 años, cuando dejó el estudio para dedicarse a vender café en la calle. Así conoció el dinero y llegaron jornadas en las que ganó mucho más del salario mínimo de la época, por lo que el estudio quedó relegado durante muchísimos años."Me daba pena volver, más ahora que ya estoy tan vieja. Pero mi hija me convenció y fue lo mejor que pude hacer, pues para poder aspirar a cualquier trabajo es necesario tener el bachillerato". Una vez que se graduó, aplicó a una de las vacantes de las Manzanas del Cuidado y, luego de hacer el proceso de selección y de reunir la documentación, Omaira quedó encargada de la lavandería del barrio Santa Fe.Tal ha sido el éxito de las lavanderías, que la alcaldía bogotana espera abrir otras tres antes de que finalice 2023 y así llegar a nueve en diferentes puntos de la capital de Colombia. Con esto se busca que un millón de mujeres tengan acceso a este beneficio gratuito en una urbe que alcanza los 8 millones de habitantes."Estos servicios apuntan a que las mujeres no nos quedemos en casa, que tengamos más tiempo libre y, por ende, seamos autónomas, productivas, completas. Así se ayuda a disminuir la brecha de género un poco más. Ha sido un éxito y ojalá otras ciudades del país tomen este ejemplo", concluye Omaira.

