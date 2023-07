https://sputniknews.lat/20230711/los-paises-de-la-otan-aprueban-un-paquete-de-ayuda-de-tres-partes-para-ucrania-1141450056.html

Los países de la OTAN aprueban un paquete de ayuda de tres partes para Ucrania

Los países de la OTAN aprueban un paquete de ayuda de tres partes para Ucrania

BRUSELAS (Sputnik) — Los Estados miembros de la OTAN aprobaron un paquete de ayuda a Ucrania que consta de tres partes, incluido el apoyo militar, anunció el... 11.07.2023, Sputnik Mundo

Asimismo, Stoltenberg declaró que si Ucrania no logra ganar el conflicto con Rusia, "la cuestión de las garantías y de su ingreso en la OTAN no se planteará en absoluto".El primer elemento, especificó, incluye la creación de un programa de asistencia que ayudará a reconstruir el sector de defensa y seguridad de Ucrania y a pasar a los estándares de la OTAN. El segundo elemento es la creación de un nuevo Consejo Ucrania-OTAN, un foro de consultas y toma de decisiones; y el tercero es la abolición del plan de acción de reequipamiento para la membresía "lo que reduce el proceso de adhesión de dos a una sola etapa", agregó el secretario general. A finales de septiembre de 2022, Zelenski presentó una solicitud de Kiev de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Ucrania es actualmente inoportuna. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre del bloque militar que se celebra los días 11 y 12 de julio en Vilna que no fuera una invitación a ingresar en la alianza. Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.

ucrania

