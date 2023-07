https://sputniknews.lat/20230711/simple-aritmetica-eeuu-nunca-producira-proyectiles-suficientes-para-el-ejercito-ucraniano-1141440588.html

"Simple aritmética": EEUU nunca producirá proyectiles suficientes para el Ejército ucraniano

"Simple aritmética": EEUU nunca producirá proyectiles suficientes para el Ejército ucraniano

La contraofensiva ucraniana resultó ser un colapso, declaró Johnson para el pódcast Judging Freedom. Además, las FFAA ucranianas, según el exanalista de la CIA, no están haciendo ningún avance significativo en el territorio ruso: "Todavía no han alcanzado la primera línea de defensa" en Rusia.En cuanto a Washington, ya perdió su capacidad industrial, según Johnson. "Todo lo que nos queda es un montón de munición vieja almacenada", afirmó, agregando que es ridículo. Citando al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien dijo que EEUU empieza a aumentar su fabricación, el experto comentó que dentro de un año, el país norteamericano será capaz de producir el número de proyectiles que Ucrania dispara en un mes.En opinión del analista, la situación "será discutible después de diciembre".Además, Johnson se rio de las palabras del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que la iniciativa en la batalla está supuestamente del lado de las tropas ucranianas."Pronuncia una palabra que sencillamente no tiene nada que ver con la realidad. Ni siquiera cortaron la primera línea de defensa. Sufrieron pérdidas masivas", expresó, comentando un video donde se puede ver que los equipos militares ucranianos parecen "un vertedero humeante y en llamas de tanques y vehículos de combate que volaron por los aires". La mayoría de los estadounidenses cree que los rusos están perdiendo y los ucranianos ganando, pero "uno de los próximos días será una epifanía para ellos", concluyó Johnson.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países, incluso EEUU, condenaron la operación y apoyan a Kiev con entregas de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

