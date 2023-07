https://sputniknews.lat/20230711/estados-unidos-y-europa-agotaron-su-arsenal-de-armas-contra-rusia-en-ucrania-1141431690.html

Estados Unidos y Europa 'agotaron' su arsenal de armas contra Rusia en Ucrania

Estados Unidos y Europa 'agotaron' su arsenal de armas contra Rusia en Ucrania

Joe Biden y otros funcionarios dejaron entrever que la base industrial de defensa de EEUU tiene problemas para reponer las decenas de miles de millones de... 11.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-11T11:06+0000

2023-07-11T11:06+0000

2023-07-11T11:12+0000

defensa

ucrania

eeuu

joe biden

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

municiones en racimo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0b/1141437974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb22e1005124aeac78d407a5d86c43b1.jpg

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió críticas por justificar el envío de municiones de racimo a Ucrania admitiendo que tanto Kiev como Washington se están quedando sin proyectiles ordinarios de 155 mm. "Esta es una guerra relacionada con las municiones. Y ellos [los ucranianos] se están quedando sin esa munición, y nosotros andamos escasos de ella", expuso el líder de EEUU en una entrevista, poco después del anuncio de Washington sobre la entrega acelerada de los proyectiles de racimo M864 del arsenal de municiones convencionales mejoradas de doble propósito (DPICM) a Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se hizo eco de los comentarios del presidente al afirmar en una tertulia que Estados Unidos se estaba quedando sin proyectiles de artillería convencionales.Los ucranianos "están utilizando la artillería a un ritmo muy acelerado, muchos miles de proyectiles al día. Es literalmente una batalla de artillería desde Donbás hasta Zaporozhie y Jersón. Y por eso se están quedando sin suministros", declaró Kirby."Estamos intentando aumentar la producción de los proyectiles de artillería que se emplean con más frecuencia. Pero el ritmo de producción todavía no alcanza el nivel deseado. Así que vamos a enviar estos proyectiles de artillería adicionales que contienen subproyectiles de racimo para llenar el vacío mientras aumentamos la producción de proyectiles de artillería convencionales de 155 mm", añadió el portavoz.El 7 de julio, el subsecretario estadounidense de Defensa para Política, Colin Kahl, expresó una opinión similar, declarando a la prensa que Washington estaba recurriendo a municiones de racimo en un intento de "salvar" la brecha existente entre el consumo ucraniano de proyectiles de artillería y la producción estadounidense y europea. "Por eso el presidente Biden dejó claro que estaremos con Ucrania todo el tiempo que haga falta, y por eso estamos señalando que seguiremos proporcionando a Ucrania las capacidades que le permitan seguir luchando", añadió.Políticos y ejecutivos de la industria armamentística europea expresaron sentimientos similares en los últimos días, declarando bajo condición de anonimato a los medios de comunicación que están repletos de contratos y dinero, pero que carecen de los contratos y subvenciones de defensa gubernamentales garantizados que desearían tener antes de gastar en ampliar la capacidad de producción, lo que llevaría de tres a cinco años. Algunos gobiernos aún no se han comprometido a firmar contratos a tan largo periodo, pues dudan de que la ampliación de la producción de defensa sea necesaria a tan largo plazo.El sector europeo de la defensa también se enfrenta a retos que van desde la escasez de trabajadores cualificados a la penuria de componentes y recursos, pasando por la burocracia y la reticencia de los bancos a conceder préstamos a las empresas armamentísticas por temor a que afecte a sus calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza. En Alemania, el mayor país industrial de Europa, el Ministerio de Defensa exige la aprobación parlamentaria para cualquier pedido de defensa por valor de unos 25 millones de euros, suficiente para comprar unos 7.500 proyectiles de 155 mm, que, dada la intensidad actual de los combates en Ucrania, no durarían ni un día.Al parecer, Europa tiene capacidad para producir unos 300.000 proyectiles de 155 mm al año, pero el aumento de la producción se ve obstaculizado por la escasez de pólvora, además de los factores antes mencionados. El gigante regional de defensa Rheinmetall tiene dos plantas de producción y planea ampliar otras dos, en Hungría y Alemania. Sin embargo, las negociaciones para el centro de producción alemán no pasaron a más porque la compañía exige generosas subvenciones, que Berlín duda en conceder. En declaraciones a los medios de comunicación, un portavoz de Rheinmetall declaró que si "no se amplía pronto la capacidad de producción de explosivos y pólvora en Europa", será "muy difícil" que la región pueda satisfacer la demanda.El dinero no es todo Puede que los presupuestos militares de Estados Unidos y Europa superen con creces a los de sus rivales mundiales, pero hay muchos factores que explican su agotamiento y su incapacidad para ampliar la producción, según explicó a Sputnik el general de división retirado Vallely, presidente de la organización estadounidense sin ánimo de lucro Stand Up America Foundation. En segundo lugar, el sector de defensa estadounidense "vende mucho equipamiento a otros países, unos 50 países diferentes", lo que significa que no todos sus recursos pueden concentrarse en una sola tarea, como el suministro de armas a Ucrania."Y la tercera razón es la cantidad que enviamos a Ucrania, incluyendo lo que llamamos equipos 'preposicionados' en Europa. Esos recursos se han consumido. Así que la industria de defensa de EEUU no puede satisfacer la demanda en estos momentos. No tenemos la capacidad de fabricación necesaria para apoyar lo que se está utilizando ahora y lo que se necesitará en el futuro. Lo mismo puede decirse de los países europeos", apuntó el alto oficial, señalando que la mayoría de las armas y equipos transferidos a Kiev durante el último año y medio han sido destruidos.Vallely también destacó los factores políticos, económicos y sociales que explican la falta de fondos. Manifestó que muchos países de la OTAN, especialmente los europeos, "se muestran reacios" a seguir suministrando material militar a Ucrania, sin fin a la vista. Por el contrario, "han frenado la producción, creo, y también la cantidad de suministros que proporcionan a Ucrania porque quieren quedarse con la mayor parte, al menos con algo para ellos". Así que esas son las razones por las que estamos viendo este déficit y eso va a continuar", aseveró. Las principales potencias europeas de la OTAN, como Alemania, Italia y el Reino Unido, llevan meses advirtiendo de que los arsenales de armas que les quedan tras el gasto en Ucrania solo serán suficientes para "48 a 72 horas" de combate en caso de una invasión por sorpresa u otro gran enfrentamiento. En el Reino Unido, funcionarios de defensa se quejaron en privado en enero de que las fuerzas armadas se estaban "vaciando" como consecuencia de las entregas de armas a Kiev y de la reticencia de Londres a aumentar el gasto militar.A pesar de que los miembros de la OTAN hablan de presupuestos de defensa récord, Vallely no espera que la alianza pueda aumentar significativamente su capacidad de producción en los próximos meses y años. A esto hay que añadir unos recursos limitados, como los minerales de tierras raras, de cuyo suministro Estados Unidos ha pasado a depender de China, y que, según el general retirado, Pekín desea recortar en medio de una guerra comercial con Washington.

https://sputniknews.lat/20230707/que-son-las-bombas-de-racimo-que-eeuu-podria-entregar-a-ucrania-1141336907.html

https://sputniknews.lat/20230703/que-tanques-tiene-ucrania-y-cuantos-le-quedan-1141181637.html

https://sputniknews.lat/20230315/expectativa-vs-realidad-cuantos-proyectiles-de-artilleria-puede-entregar-la-ue-a-ucrania-1136882741.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, joe biden, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania, municiones en racimo, obuses, 🛡️ industria militar