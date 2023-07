https://sputniknews.lat/20230703/que-tanques-tiene-ucrania-y-cuantos-le-quedan-1141181637.html

¿Qué tanques tiene Ucrania y cuántos le quedan?

¿Qué tanques tiene Ucrania y cuántos le quedan?

La guerra 'proxy' entre la OTAN y Rusia en Ucrania demostró la insensatez de las predicciones sobre la obsolescencia de los tanques en los conflictos del...

Esta clase de máquinas siguen ocupando los titulares de las noticias relacionadas con el conflicto en Ucrania, con informes centrados en las mejoras, los combates tanque contra tanque y los esfuerzos por aumentar el suministro de vehículos blindados pesados al frente.¿Qué tipos de tanques tenía Ucrania antes de 2022? Inmediatamente después del colapso de la URSS en 1991, Ucrania contaba con uno de los mayores arsenales de carros de combate del mundo: unos 8.700 tanques, 11.000 vehículos blindados y de combate de infantería, 18.000 piezas de artillería y 2.800 aviones y helicópteros.En los años y décadas siguientes, gran parte de este arsenal se vendió a otros países, se fundió para obtener acero o se desguazó, en parte para sobrevivir a la depresión económica a la que se vio abocado el país, y en parte para cumplir los términos del Tratado sobre la Limitación de Armas Convencionales en Europa.Además, la Ucrania independiente heredó la legendaria Fábrica de Locomotoras de Járkov y la Oficina de Diseño de Maquinarias Morózov de Járkov, que desarrollaron y produjeron algunos de los tanques más conocidos del siglo XX, como el T-34, el T-64, el T-80 y el T-84. La producción se redujo de cientos de tanques al año en la década de 1980 a solo docenas al año en las décadas de 1990, 2000 y 2010, y la plantilla de 60.000 personas de la fábrica pasó a ser de unas 5.000 en 2015. Antes de 2022, la mayor parte de la reserva de tanques ucraniana consistía en variantes mejoradas del T-64, incluido el T-64BM Bulat, en servicio desde 2004, y el T-64BV, en servicio desde 1984 (con parte del parque mejorado en 2017). Según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en 2022 Kiev tenía en su arsenal unos 720 T-64 de diversas modificaciones, además de casi 580 almacenados.Ucrania también disponía de un parque de unos 200 T-80 inactivos y de una docena de su variante T-84 Oplot, que entró en servicio a principios de la década de 2000 y constituye lo último en tecnología de vehículos blindados ucraniana. El parque de carros de combate ucraniano incluye también media docena de variantes del T-72, el tanque soviético de la década de 1970 creado como resultado de la entonces amistosa rivalidad entre la Fábrica de Locomotoras de Járkov y la Oficina de Diseño Uralvagonzavod de Nizhni Tagil, Rusia. Se calcula que Ucrania posee cerca de 750 de estas máquinas (500 almacenadas). Las modificaciones del T-72 en servicio en el Ejército ucraniano incluyen su modelo base, así como el T-72A, el T-72AB/B1 y el T-72AMT, con modernizaciones que comprenden la incorporación de elementos como nuevos sistemas de comunicaciones y blindaje compuesto diseñado para amortiguar el golpe de los proyectiles enemigos.¿Qué carros de combate recibió Ucrania de la OTAN? La escalada del prolongado conflicto del Donbás hasta convertirse en una verdadera guerra subsidiaria entre la OTAN y Rusia en Ucrania en 2022 llevó a Estados Unidos y a sus aliados de la Alianza a aumentar drásticamente el apoyo militar a Kiev, y los miles de millones de dólares en apoyo militar enviados antes de febrero de 2022 pronto se convirtieron en decenas de miles de millones. En los primeros días del conflicto, el bloque occidental se aferró a una estrategia de enviar a Kiev tanques pertenecientes en su mayoría a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, que ahora forman parte de la OTAN. Funcionarios de la OTAN afirmaron que esto se debía a la gran experiencia de los ucranianos en el manejo de armas de fabricación soviética, y no a su deseo de vaciar los inventarios de viejos tanques inactivos. Estas primeras entregas incluyeron:Poco a poco, a medida que se intensificaban los combates y Kiev se preparaba para su contraofensiva de verano, el bloque acordó enviar a Ucrania blindados pesados de fabricación alemana, británica y estadounidense, a pesar de que el presidente Biden advirtiera en marzo de 2022 de que esto podría conducir a la "Tercera Guerra Mundial".Entre los carros de combate occidentales enviados a Ucrania se encuentran:¿Qué tanques reclama Ucrania a la OTAN? Aunque Ucrania tenía una fuerza de tanques de más de 2.250 unidades antes de la escalada de 2022, recibió unas 480 unidades construidas por exmiembros del Pacto de Varsovia y casi 300 carros occidentales modernos, Kiev sigue presionando para conseguir más blindados que echar a la picadora de carne de su estancada contraofensiva contra Rusia. "Cada Leopard 2 vale literalmente su peso en oro para una ofensiva decisiva", añadió el político.¿Cuántos vehículos blindados perdió Ucrania y cuántos le quedan? Las Fuerzas Armadas de Ucrania no divulgan cifras sobre sus pérdidas. El Ejército ruso, que publica con regularidad las estimaciones sobre las pérdidas de Ucrania, informó el 1 de julio de que las tropas rusas destruyeron un total de 10.430 tanques ucranianos y otros carros, como transportes blindados de personal y vehículos de combate de infantería, en un año y medio de combates. Los tanques occidentales empezaron a aparecer entre estas cifras después de que Ucrania iniciara su contraofensiva el 4 de junio, con Leopard 1, Leopard 2, Bradley y otras armas pesadas occidentales que aparecen en fotos y videos del frente, algunos destruidos, otros intactos y capturados como trofeos. A finales del junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Ucrania había perdido hasta la fecha 259 tanques y 780 vehículos blindados desde el inicio de su contraofensiva, entre ellos los blindados occidentales. La pérdida de material occidental, que se produce después de décadas de encarnizado debate entre los aficionados a la guerra sobre la supuesta superioridad de los blindados de la OTAN sobre los rusos y los del Pacto de Varsovia, demuestra que la eficacia real de cualquier tanque dependerá de una serie de factores, como la artillería, los misiles antitanques y el apoyo aéreo, la inteligencia estratégica y táctica en el campo de batalla, la competencia de los comandantes y la habilidad de las tripulaciones de los tanques.¿Cuántos tanques perdió Rusia y cuántos le restan? El Ejército ruso no ha hecho públicas sus pérdidas de carros de combate, lo que permite a Kiev hacer fantasiosas afirmaciones sobre la destrucción de "más de 4.000" piezas de blindaje (es decir, más que toda la flota operativa de tanques de Rusia, estimada en 2.600 máquinas en 2021). Otras estimaciones sitúan la cifra más cerca de las 2.000 unidades. Es probable que los historiadores recopilen y publiquen las verdaderas cifras mucho después de que el conflicto haya terminado. Por si sirve de algo, a mediados de junio, Putin reveló que Rusia se quedó sin 54 tanques durante las dos primeras semanas de la contraofensiva de Kiev, mientras que Ucrania habría perdido 160 tanques y más de 360 vehículos blindados durante el mismo periodo. Algunos de los tanques rusos destruidos "pueden repararse y volver a ponerse en funcionamiento", aseguró el presidente ruso, añadiendo que las bajas totales de Rusia eran "10 veces" inferiores a las de Kiev, y que "el enemigo no había logrado abrirse paso a lo largo de ninguna sección del frente". El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció desde entonces que la contraofensiva va "más lenta de lo deseado", y funcionarios estadounidenses admitieron anónimamente a los medios de comunicación que la operación "no está cumpliendo las expectativas en ningún frente".

