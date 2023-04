https://sputniknews.lat/20230405/asi-lucen-los-leopard-2-que-espana-enviara-a-ucrania-obsoletos-y-resucitados-1137764666.html

Así lucen los Leopard 2 que España enviará a Ucrania: obsoletos y resucitados

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, anunció que el envío se hará efectivo durante la segunda quincena de abril. Otros cuatro tanques más, cuya... 05.04.2023, Sputnik Mundo

El anuncio sobre el inminente envío de este armamento español a Ucrania tuvo lugar en el transcurso de una entrevista al canal público de televisión TVE, donde la funcionaria de Defensa ha asegurado que los técnicos de la dependencia que preside están ultimando las pruebas de certificación antes de proceder al envío de seis tanques al país aliado.Un segundo grupo, conformado por otros cuatro Leopard, está siendo todavía sometido a una profunda reparación en la fábrica de Santa Bárbara, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, por lo que el plazo para su comisionado será inevitablemente mucho más largo. En conjunto, los 10 tanques llevaban más de una década estacionados en una nave de Casetas, en la provincia de Zaragoza, sin ningún uso. Es decir, más de 10 años criando polvo.En sus declaraciones, la ministra de Defensa española ha asegurado que el envío de aviones de combate a Ucrania está "descartado", dado que la formación de los pilotos ucranianos que habrían de tripularlos implica un curso de entrenamiento de maś de un año de duración. Además, añadió Robles, las autoridades de Kiev reclaman un modelo de avión, el caza estadounidense F-16, del que el Ejército del Aire español no cuenta con ninguna unidad.Escalada e impactoEl 29 de marzo y en sede parlamentaria, la titular de Defensa de España ya habló de este primer envío de los 10 tanques Leopard prometidos por el presidente Pedro Sánchez a Volodímir Zelenski durante su última visita a Kiev. Durante esa sesión, Robles afirmó que esta entrega de armamento no supone "crear una escalada bélica".Además, declaró, Madrid se halla trabajando en promover un acuerdo de paz, sobre todo en vistas de la próxima presidencia rotativa española de la Unión Europea, proyectada para el segundo semestre de 2023. Sin duda, estas palabras hacían alusión a la visita, dos días después, del presidente Sánchez a Pekín, donde se entrevistó con el líder chino Xi Jinping y le trasladó la necesidad de impulsar un plan de paz aun cuando China ya había presentado el suyo propio.Los expertos constatan que la entrada en acción en el terreno de conflicto de tanques Leopard 2 procedentes de varios países europeos supone una nueva fase en el teatro de operaciones. Se trata de un sistema de armas complejo que entraña la paulatina implicación de los países de la OTAN en el conflicto, si bien su impacto pueda ser muy limitado, a juicio de los analistas. Además, la complejidad de uso y mantenimiento de un Leopard es mayor que la de los carros de combate que normalmente operan los tanquistas ucranianos, de diseño ruso y soviético. Los Leopard necesitan de una tripulación de cuatro personas, una de ellas el cargador. Esto implica una menor cadencia de tiro frente a los modelos rusos T-72 y T-90, más ligeros y rápidos y con una tripulación de sólo tres tanquistas. Además de que la reparación de un Leopard no se puede acometer en cualquier taller."Los tanques que se están proporcionando deberán devolverse a las naciones de la OTAN para cualquier reparación significativa de equipos dañados por el simple uso o el combate real", recordaba ya a Sputnik a finales de enero el analista Juan Antonio Aguilar, director del portal de análisis estratégico Geostrategia.es. En consecuencia, el número de tanques Leopard disponible para el ejército de Zelenski siempre será menor que la cantidad suministrada.

