China exige que la OTAN deje de acusarle infundadamente

PEKÍN (Sputnik) — China insta a la OTAN a que deje de acusar infundadamente a Pekín, declaró el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. 12.07.2023, Sputnik Mundo

Los líderes de los países de la Alianza Atlántica, en su declaración emitida en el primer día de su cumbre en Vilna, señalaron que la profundización de la cooperación entre China y Rusia contradice los intereses y los valores de la OTAN. "Instamos a la OTAN a que deje de dirigir a China acusaciones infundadas y declaraciones provocadoras, y renuncie a la errónea mentalidad de la guerra fría", manifestó Wang Wenbin durante una sesión informativa para los medios. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los miembros de la Alianza acordaron oponer resistencia conjunta al aumento de la influencia y del poderío militar de China, la que, a su juicio, lanza un desafío al orden mundial, se niega a censurar el proceder de Rusia en Ucrania, amenaza a Taiwán, acrecienta el poderío militar y efectúa una modernización sin precedentes de su arsenal nuclear. Al comentarlo, el diplomático chino señaló que "la OTAN, siendo una alianza militar que posee las más poderosas armas nucleares, durante los últimos años practica la diplomacia de 'altoparlante', inflando de modo irresponsable la amenaza nuclear china" y agregó que esa hipocresía no deja de preocupar seriamente a Pekín. China siempre ha ocupado una posición responsable y muy reservada en el asunto de las armas atómicas, ateniéndose a la estrategia nuclear defensiva, siempre ha mantenido sus arsenales nucleares al más bajo nivel necesario para garantizar la seguridad nacional, añadió el diplomático. La RPCh nunca ha participado en la carrera armamentista nuclear y siempre ha aplicado la política de no ser el primero en usar el arma nuclear, jamás y bajo ningunas condiciones, ni amenazar con su uso a los países que no la poseen, agregó. El acuerdo de los miembros de la OTAN sobre el uso conjunto del arma nuclear provoca aún mayor preocupación en la comunidad internacional, constató Wang Wenbin. "Gracias a ese plan, la OTAN dispone del mayor arsenal nuclear del mundo, sus miembros intensifican los esfuerzos por modernizar sus fuerzas nucleares, fortaleciendo la llamada disuasión nuclear ampliada y aumentando el riesgo de la proliferación nuclear y del estallido de un conflicto nuclear", enfatizó.Si los países de la OTAN realmente están interesados en la disminución de los riesgos estratégicos y en el mantenimiento de la estabilidad, deberían tomar medidas prácticas para disminuir el papel asignado a las armas atómicas en la política de garantía de la seguridad nacional y colectiva, subrayó el diplomático.Problema nuclear coreanoLa OTAN, al criticar el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), menosprecia la esencia de este problema y las consecuencias negativas que puede tener la política de doble rasero aplicada por varios países en la esfera de no proliferación nuclear, afirmó el portavoz de la Cancillería china.Los líderes de los países de la Alianza Atlántica, al final del primer día de su cumbre de Vilna, emitieron un comunicado, en que censuraron los programas nuclear y de misiles de la RPDC."El problema de la península de Corea tiene un carácter político y de garantía de la seguridad, exige de las respectivas partes atenerse a la iniciativa de "doble congelación", para promover paralelamente el mecanismo de la solución pacífica del conflicto y el proceso de desnuclearización", comentó el diplomático.La OTAN, que no es parte del problema de la península coreana, en su declaración menosprecia la esencia del mismo y las consecuencias negativas del uso de la presión militar y de la aplicación de una política de doble rasero en materia de no proliferación nuclear, lo que no contribuye a avanzar hacia el logro de una solución política al problema coreano, indicó Wang Wenbin.Este 12 de julio, el mando unificado de los estados mayores de Corea del Sur reportó que la RPDC lanzó sobre las 10.00 a.m. (01.00 GMT) un misil balístico de largo alcance de la región de Pyongyang en dirección al mar de Japón. El lanzamiento se efectuó bajo un ángulo grande y a distancia de alrededor de mil kilómetros.Según datos del Ministerio de Defensa de Japón, el cohete voló durante 74 minutos, fue el lanzamiento norcoreano más duradero en toda la historia.En relación con eso, el presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, al asistir en Vilna a la cumbre de la OTAN, convocó una reunión urgente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, encomendándoles reunirse con el grupo de consultores de EEUU, con el fin de reforzar las medidas prácticas en el marco de la disuasión ampliada de Corea del Norte.

