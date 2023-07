https://sputniknews.lat/20230712/es-una-masacre-un-mercenario-revela-escalofriantes-detalles-sobre-la-contraofensiva-ucraniana-1141470334.html

"Es una masacre": un mercenario revela escalofriantes detalles sobre la contraofensiva ucraniana

"Es una masacre": un mercenario revela escalofriantes detalles sobre la contraofensiva ucraniana

Un mercenario irlandés que participa en los combates del lado de Kiev ha descrito la contraofensiva ucraniana como un "horror" y un "caos", con unidades de... 12.07.2023, Sputnik Mundo

En sus palabras, la unidad de 40 hombres, en la que estaban ucranianos, estadounidenses y británicos, no tenía cobertura aérea. Además, el mercenario subrayó que durante la batalla, un par de tanques ucranianos abandonaron sus posiciones. Al mismo tiempo, no especificó los detalles ni el lugar y la hora concretos de lo ocurrido."Byrne dijo que no tenían cobertura aérea ni drones, y que un par de tanques ucranianos abandonaron sus posiciones", informó la cadena.Cabe señalar que los mercenarios, ante el fuego dirigido de los tanques de las Fuerzas Armadas rusas, se vieron obligados a pedir ayuda por radio."En medio de este caos, apareció el rescate en forma de una camioneta ucraniana", informó Sky News, resumiendo las palabras de Byrne.La contraofensiva ucraniana en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio, y las tropas ucranianas concentraron su golpe principal en la zona de Zaporozhie.El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que la contraofensiva ya había comenzado por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. El mandatario ruso subrayó que el Gobierno de Kiev no había logrado sus objetivos en ninguna de las zonas de combate, y que el Ejército ucraniano sufría pérdidas catastróficas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del régimen de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

