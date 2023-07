https://sputniknews.lat/20230712/exviceministra-de-educacion-argentinaes-de-pequenez-intelectual-cobrar-la-educacion-a-extranjeros-1141503618.html

Exviceministra argentina: "Es de pequeñez intelectual cobrar la educación a extranjeros"

Exviceministra argentina: "Es de pequeñez intelectual cobrar la educación a extranjeros"

La educación es un eje clave para el desarrollo de un país y Argentina tiene el desafío de superar los déficits de su robusto sistema público en cuanto a calidad, infraestructura y salarios docentes, para que esta institución sea el potente mecanismo igualador que alguna vez supo ser. ¿Cuál es el estado actual?

2023-07-12T22:27+0000

2023-07-12T22:27+0000

2023-07-12T22:43+0000

cara o ceca

argentina

educación

pandemia

taiwán

santiago peña

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0c/1141503809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6194662b4bd3355411df3f6a70cfe420.png

Exviceministra de Educación argentina: "Es de pequeñez intelectual cobrar la facultad a extranjeros" Exviceministra de Educación argentina: "Es de pequeñez intelectual cobrar la facultad a extranjeros"

En comunicación con Cara o Ceca, Adriana Puiggrós, exviceministra de Educación e investigadora, evaluó que "la pandemia dejó un saldo negativo y no es posible recuperar lo perdido. La zona más perjudicada fue el noroeste y los conurbanos de las grandes ciudades. Lo positivo es que dejó un avance impresionante de la tecnología en escuelas, incluyendo las que están en lugares remotos”.Además, indicó que "avance tremendo de la educación privada no tradicional en plataformas, por sobre las instituciones públicas. En Brasil, hay cadenas 20 de escuelas con un solo dueño y en Argentina se está comenzando a ver eso". Finalmente, criticó los discursos contra los extranjeros que utilizan la universidad pública de manera gratuita. "¿Cómo puede ser que en América latina todavía estemos diciendo que no tenemos que pagarles a los colombianos? El fondo de esta cuestión es racista y antilatinoamericano, porque cuando uno ve el porcentaje de extanjeros, es el 5%. Es de pequeñez intelectual".Paraguay fortalece relaciones con Taipei tras visita presidencialSantiago Peña, presidente electo de Paraguay, visitó Taiwán y se reunió con su par Tsai Ing-wen, para fortalecer sus relaciones bilaterales, siendo el único país de Sudamérica en reconocer la independencia de Taipei. Esta decisión, le imposibilita formalizar relaciones diplmáticas con China. ¿Qué implicancias comerciales tiene?Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), sostuvo que se están “perdiendo posibilidades comerciales al no establecer relaciones con China, que paga más. Además, el mercado potencial es de 1.400 millones de personas y podríamos formar parte de la Nueva Ruta de la Seda”.“Paraguay no tiene relaciones formales con China. Importamos 3 mil millones de dolares y exportamos 32 millones. Hay cierta triangulación para sacar los productos a ese país y son los mismos productores ganadores los que presionan para cambiar la política, pero a la vez Taiwán amplía su cupo de importación para calmar el lobby”, agregó.

argentina

taiwán

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, educación, taiwán