La insólita crisis de seguridad en Ecuador: "Lo que se requiere es la mano firme del Estado"

La insólita crisis de seguridad en Ecuador: "Lo que se requiere es la mano firme del Estado"

En diálogo con Sputnik, el criminólogo Daniel Pontón y el sociólogo Henry Allan analizan lo que es catalogada por los expertos como la peor ola de violencia en...

El titular del Ministerio del Interior ecuatoriano, Juan Zapata Silva, presentó el lunes 10 de julio su balance de seguridad y violencia relativo al primer semestre de 2023, en el que destacó, por tercer año consecutivo, el crecimiento de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.Este incremento estaría asociado a disputas entre bandas criminales por el control territorial, en un contexto de crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico y el crimen organizado.Desde el 2021, Ecuador cierra cada balance con la tasa de homicidios "más alta de su historia". El primer semestre de 2023 no ha sido la excepción, con un registro de 19,83 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.En conversación con Sputnik, el criminólogo y docente ecuatoriano del Instituto de Altos Estudios Nacionales Daniel Pontón criticó la política de seguridad del Estado. "Creo que es un arrastre de malas decisiones, que ya las venimos viendo desde el año 2018", sostuvo."Lo que se suponía que iba a ser un ligero crecimiento fue poco a poco despuntando, en un país que en la década precedente había disminuido su tasa de homicidios de una manera considerable", afirmó.La situación que los expertos y medios denominan como la peor crisis de seguridad y violencia de la historia del país, se traduce en un crecimiento del 58% de los homicidios en lo que va de 2023 en comparación con el año anterior.El 2022, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 26, mientras que en el primer semestre de 2023 ya se ubica casi en 20, con 3.513 asesinatos registrados.El ministro del Interior sostuvo ante el medio local Primicias que esperan que el Ecuador se encuentre al menos cerca de la curva máxima de violencia.El criminólogo ecuatoriano Daniel Pontón pronostica que posiblemente el país termine el 2023 "con una tasa sobre los 35 [homicidios cada 100.000 habitantes], de acuerdo a la tendencia, y que el próximo año se incremente".Propuestas de candidatos presidencialesGran parte de los candidatos a la presidencia de Ecuador para las elecciones del próximo 20 de agosto no proponen ningún plan para combatir la violencia en el país sudamericano, advirtió en diálogo con Sputnik el sociólogo y politólogo local Henry Allan."De manera generalizada, no se nota un plan concreto por parte de las candidaturas. En general, están tratando de darse a conocer, que la ciudadanía los ubique", afirmó.Destacó que la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González —del partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017)—, "ha propuesto una solución integral al tema de la violencia. Es decir, que el combate a la violencia y la delincuencia no solo pasa por mano dura, sino por un despliegue importante de la política social y, sobre todo, el fortalecimiento del Estado", aseveró Allan.De acuerdo con el analista ecuatoriano, un Estado débil, "que no ejerce control ni territorial ni funcional sobre la mayoría del territorio, es el que ha permitido que la delincuencia, el narcotráfico y las bandas criminales permeen a la sociedad".El candidato de la derecha, Jan Topic, del Partido Social Cristiano, se ha presentado ante la opinión pública como un experto en seguridad, con experiencia en combate real. "En sus imágenes siempre sale con su uniforme de camuflaje y ha planteado mano dura contra la delincuencia", advirtió el académico ecuatoriano.El analista se refirió también a las propuestas en temas de seguridad de otros candidatos presidenciales. Quien fuera vicepresidente durante la gestión de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, "ha planteado también de manera general una lucha contra la delincuencia a través de una política social".Mientras que el candidato indígena Yaku Pérez "también plantea el combate a la delincuencia a través de la política social", señaló Allan. "De ahí en más, las propuestas siguen siendo vagas", estimó el estudioso.Caminos de salida a la crisisLa violencia penitenciaria "es un detonante de una serie de eventos en cadena que se han venido dando en el país, y como no se han tomado correctivos, el asunto se ha salido de la manos y cada vez es mucho más costoso poner fin a esta situación", afirmó Pontón.El antídoto contra la violencia "es el trabajo con la justicia y contra la impunidad", consideró el criminólogo. "Es la herramienta que tiene el Estado para frenar esta ola de violencia. Un real ejercicio de la fuerza del Estado para contener esto", recalcó."Esperar que la violencia disminuya por una especie de autorregulación natural o golpe de suerte en el problema sería inédito. Aquí lo que se requiere es la mano firme del Estado", concluyó Pontón.

