Rusia promete responder oportunamente a las futuras decisiones de la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia responderá de una manera coherente a todos los desafíos y amenazas a su seguridad y sus intereses, declaró este 12 de julio el... 12.07.2023, Sputnik Mundo

"Tomando en cuenta los desafíos y las amenazas a la seguridad y los intereses de Rusia, responderemos de una manera oportuna y coherente, utilizando todos los medios y métodos a nuestra disposición. Además de las decisiones ya tomadas, continuaremos fortaleciendo la organización militar y el sistema de defensa del país", subrayó la dependencia del Gobierno ruso.Los resultados de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, "demuestran que la organización ha vuelto finalmente a los esquemas de la Guerra Fría". "Los intentos de la OTAN de cubrir sus aspiraciones y acciones agresivas con la Carta de la ONU no resisten ninguna crítica. La Alianza y la Organización Mundial no tienen nada en común. Para Occidente, el "orden basado en normas" es una prerrogativa que se otorga a sí mismo para violar el derecho internacional". "El resultado de las acciones de la OTAN es bien conocido: crecientes focos de inestabilidad, destrucción de Estados, terrorismo rampante, crímenes de guerra impunes, sangre de civiles, incluidos niños, y corrientes interminables de refugiados", reiteran.Según el Ministerio, la Alianza "sigue atrayendo a su "red" a Georgia, Bosnia-Herzegovina y Moldavia. Las aspiraciones expansionistas de la OTAN no se limitan a la región euroatlántica. Tras haber absorbido Finlandia y casi Suecia sin ningún debate público ni referendo, la OTAN pretende convertir el Ártico en un escenario de confrontación militar. Hay una penetración activa en el espacio postsoviético. Oriente Medio y África han sido declarados zona de intereses estratégicos, donde Washington y sus aliados tratan de imponer sus órdenes y succionar recursos según los modelos neocoloniales de probada eficacia". "La OTAN está extendiendo sus tentáculos hacia la región del Indo-Pacífico con el pretexto ficticio de que los acontecimientos que allí se producen "podrían afectar directamente a la seguridad euroatlántica". En el frenesí globalista de Vilna, se declaró que la creciente asociación estratégica entre China y Rusia es contraria a los "valores e intereses de la alianza", puntualizan.

