https://sputniknews.lat/20230712/un-experto-militar-revela-la-inesperada-razon-de-suministrar-misiles-franceses-scalp-a-kiev-1141486475.html

Un experto militar revela la inesperada razón de suministrar misiles franceses SCALP a Kiev

Un experto militar revela la inesperada razón de suministrar misiles franceses SCALP a Kiev

Las entregas de misiles de crucero SCALP franceses a Kiev están destinadas a compensar el agotamiento de las existencias de misiles Storm Shadow británicos... 12.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-12T14:06+0000

2023-07-12T14:06+0000

2023-07-12T14:06+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ industria militar

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0c/1141486687_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_64ff949d213427b2dc5a142272435b3b.jpg

El 11 de julio, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Vilna que Francia transferiría misiles de crucero de largo alcance a Ucrania para apoyar la contraofensiva de las Fuerzas ucranianas. El canal de televisión francés LCI informó que se trataba de misiles SCALP."En realidad se trata de una versión francesa del Storm Shadow británico, pero los franceses también hicieron una modificación para la Marina que permite el lanzamiento desde buques de superficie, con un alcance de hasta 1.400 kilómetros. No es necesario modificar a los portadores de los misiles Storm Shadow para el SCALP", afirmó.El experto no descartó que los SCALP estén destinados a compensar las pérdidas de los Storm Shadow británicos por los sistemas de defensa antiaérea rusos y los ataques a los depósitos de municiones donde estos se almacenan.Añadió que este tipo de misil no es más difícil de derribar que los Storm Shadow. Sobre todo porque ya han sido destruidos por la defensa antiaérea de fabricación rusa en Siria en abril de 2018 durante el ataque con misiles de la coalición occidental contra las instalaciones estatales de la república. Recordó que Storm Shadow/SCALP fue creado por el consorcio conjunto franco-británico MBDA."Este misil se ha convertido en un competidor del misil de crucero estadounidense JASSM-ER. A los estadounidenses no les gustó, así que se están deshaciendo de productos competidores a través de este conflicto", señaló el analista.Según su valoración, Estados Unidos pretende "desarmar" a sus aliados europeos mediante la entrega de armas a Ucrania. Cuando todos los arsenales europeos estén vacíos, Washington ofrecerá a sus aliados sus propios productos para reponerlos.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://sputniknews.lat/20230709/revelan-como-el-storm-shadow-capturado-puede-ayudar-a-los-militares-rusos-en-ucrania-1141381249.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ industria militar, 🌍 europa