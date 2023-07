https://sputniknews.lat/20230713/interna-feroz-en-la-oposicion-de-la-provincia-argentina-de-santa-fe-se-resolvera-este-domingo-1141541157.html

Interna feroz en la oposición de la provincia argentina de Santa Fe se resolverá este domingo

El 16 de julio se llevarán adelante las elecciones internas en la provincia argentina de Santa Fe, una de las más pujantes del país y que se encuentra en el... 13.07.2023, Sputnik Mundo

En Santa Fe, la coalición opositora a nivel nacional Juntos por el Cambio —que lleva el sello local de "Unidos para Cambiar Santa Fe"— busca suceder al actual gobernador peronista, Omar Perotti. Pero lejos de estar en sintonía, dos de los tres candidatos de la interna, Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, cruzaron fuertes declaraciones entre sí. La tensión escaló hasta denunciar al adversario de cómplice del narcotráfico que azota a la provincia.Además, la candidata disparó contra Carolina Losada. "Desconoce cómo viven los santafesinos porque no reside acá. Su nivel de desconocimiento durante la campaña deja al descubierto de que para ganar una elección hay que estudiar, prepararse y estar en la provincia".A pesar de esto, aclaró que todos ellos forman parte de una alianza para poder ganarle al kirchnerismo. "El Gobierno de Perotti dejó de trabajar en la seguridad y es todo un descontrol. Durante su gobierno no se detuvo a nadie y la policía no está en la calle porque no hay móviles suficientes. Además, no se ejecutó la totalidad del presupuesto en esta materia".Guatemala: Bernardo Arévalo pelea su participación en el balotajeGuatemala está viviendo turbulentos momentos electorales, luego de que el Tribunal Supremo Electoral de ese país suspendiera el Movimiento Semilla, partido que lidera Bernardo Arévalo, quien debería competir en la segunda vuelta del 20 de agosto.Jahir Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), rechazó la medida y sostuvo en Cara o Ceca que "estamos hablando de una suspensión a una organización política, y no se puede suspender a un partido en medio de un proceso electoral" .Además, auguró un resultado incierto aún, pero afirmó que el país cambiará de tendencia política por el hartazgo y los candidatos que llegaron a la segunda vuelta.

