Las promesas de EEUU a Ucrania de sumarse a la OTAN "son falsas, que es peor que inútiles"

Las promesas de EEUU a Ucrania de sumarse a la OTAN "son falsas, que es peor que inútiles"

13.07.2023

Una columna del medio, publicada este miércoles 12 de julio, gira en torno a la intención de Ucrania de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), objetivo que el líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, según se pudo ver en la Cumbre de la alianza realizada esta semana en Vilna, Lituania, está cada vez más lejos de conseguir.Los autores del artículo resumen los acontecimientos que se desarrollaron en la capital lituana con respecto a este tema: Ucrania reclamando que se le ofrezca una membresía, o al menos un camino claro hacia ella; el presidente francés Emmanuel Macron ofreciendo "garantías de seguridad" sin precisión alguna; su homólogo estadounidense Joe Biden insistiendo que la puerta estaba abierta para el ingreso eventual de Kiev y, simultáneamente, dejando claro que el país "no estaba listo" para ser incluido."Todas estas propuestas están peligrosamente equivocadas", afirma Político. "Estados Unidos no debería ofrecer garantías de seguridad a Ucrania de ningún tipo, y ciertamente no la membresía de la OTAN", sentencia el artículo, ni ahora ni cuando termine el conflicto en el país europeo.Los autores pasan a ennumerar las razones por la cual integrar a Ucrania a la Alianza Atlántica es algo contrario a los intereses estadounidenses, un ejercicio sincero dado que la finalidad de la OTAN es precisamente defender la hegemonía de los EEUU."La razón más sencilla por la que EEUU no debería ofrecer garantías de seguridad es que son innecesariamente arriesgadas. La membresía en la OTAN, o incluso las garantías de seguridad de EEUU, dependen de la amenaza de librar una guerra con Rusia en nombre de Ucrania. Eso significa amenazar con iniciar una guerra nuclear que sería un suicidio mutuo para lo que son, como mucho, intereses periféricos y, a cambio de asumir ese riesgo colosal, Estados Unidos no ganaría nada", explican.Extender las garantías de seguridad a Ucrania, argumentan, crearía el peor de los mundos: el país podría pensar que tiene protección cuando en realidad carece de ella, mientras que el ofrecimiento sería una provocación para Rusia."Es posible que Rusia no crea necesariamente que la protección ofrecida será real, pero aún puede considerarla una amenaza para sus intereses, particularmente si las tropas o la infraestructura de la OTAN se desplegaran en territorio ucraniano", señala la nota.El artículo señala que debido a que la Guerra Fría se mantuvo fría, es decir, sin agresiones bélicas directas entre sus dos protagonistas —Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)—, muchos parecen olvidar que las promesas norteamericanas de defender a países europeos como Alemania Occidental, que importaban mucho más para su seguridad que Ucrania, tenían graves problemas de credibilidad."La destrucción mutua asegurada significaba plantear la cuestión de si un presidente estadounidense realmente cambiaría Nueva York por Berlín. Hoy es casi imposible ver cómo Washington podría comprometerse con una acción tan suicida para Ucrania. Además, hacer amenazas vacías solo podría recordarle a Rusia que otros compromisos de EEUU, como los del Báltico, son igualmente dudosos", observa el medio noticioso.Lo que Ucrania quiere es recibir garantías de seguridad reales, pero "las promesas que está recibiendo son falsas, que es peor que inútiles", advierte el artículo.

