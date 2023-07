https://sputniknews.lat/20230713/municiones-de-racimo-de-eeuu-en-ucrania-estan-desesperados-por-no-lograr-el-exito-en-el-frente-1141541991.html

Municiones de racimo de EEUU en Ucrania: "Están desesperados por no lograr el éxito en el frente"

Después de que se diera a conocer que el Departamento de Defensa ya ha enviado proyectiles de racimo a Ucrania, la embajada de Rusia en Estados Unidos condenó... 13.07.2023, Sputnik Mundo

defensa

política

ucrania

eeuu

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

municiones en racimo

"Prestamos atención al mensaje del Pentágono de que se han entregado municiones en racimo a Ucrania. También notamos las declaraciones de representantes de la Administración sobre ciertas 'promesas' del régimen de Kiev de usar estas armas 'con cuidado' y en 'áreas adecuadas'", escribió la oficina diplomática en su canal de Telegram.Todo el que sigue el desarrollo del conflicto sabe que Kiev utiliza la ayuda de Estados Unidos para destruir objetivos civiles con la esperanza de intimidar y "destruir a tantos rusos como sea posible", dice la nota emitida por la embajada. También aseveró que hay ataques que se llevan a cabo en dormitorios donde no hay instalaciones militares."Es imposible siquiera imaginar cuántas víctimas civiles, incluidos los ucranianos, habrá cuando los criminales de Kiev comiencen a usar municiones de racimo estadounidenses. No hay duda de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no observarán ninguna 'restricción' al elegir objetivos, ya que están desesperados debido a las enormes pérdidas y la incapacidad de lograr el éxito en el frente", concluyen.Este tipo de armas no están equipadas con dispositivos de autodestrucción. Según el Ejército de Estados Unidos, entre el cinco y el 14% de ellas pueden no explotar en absoluto por haber permanecido almacenadas durante mucho tiempo.En este caso, los proyectiles podrían amenazar a la población civil incluso después de finalizar el conflicto. Las municiones de racimo están prohibidas por una convención internacional que han ratificado 123 países, entre los que no figuran Estados Unidos ni Ucrania.Las fuerzas ucranianas, según los militares rusos, ya han utilizado este tipo de armas para bombardear Donbás, en particular Donetsk. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general Ígor Konashenkov, esto demuestra que el objetivo de las fuerzas ucranianas es matar al mayor número posible de civiles.El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu, declaró que si Estados Unidos suministra municiones de racimo a Kiev, las Fuerzas Armadas rusas tendrán que utilizar medios similares contra el Ejército ucraniano como respuesta.

política, ucrania, eeuu, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, municiones en racimo