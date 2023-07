https://sputniknews.lat/20230711/enviar-municiones-de-racimo-a-ucrania-es-un-error-y-representa-una-clara-escalada-del-conflicto-1141425123.html

Enviar municiones de racimo a Ucrania "es un error" y representa una "clara escalada" del conflicto

Enviar municiones de racimo a Ucrania "es un error" y representa una "clara escalada" del conflicto

El diario estadounidense 'The New York Times' se sumó al coro de voces que criticaron la decisión de la Administración de Joe Biden de entregar a Ucrania este... 11.07.2023, Sputnik Mundo

En un editorial firmado por el directorio del New York Times, lo más cercano a una opinión institucional del venerado medio, se condena de manera contundente el envío de municiones de racimo que el Gobierno estadounidense anunció el viernes 7 de julio, tildando la decisión de "defectuosa y preocupante"."Frente a la condena global generalizada de las municiones de racimo y el peligro que representan para los civiles mucho después de que terminen los combates, esta no es un arma que una nación con el poder y la influencia de Estados Unidos deba difundir", afirma el influyente rotativo neoyorquino, aludiendo al hecho de que los proyectiles pueden yacer dispersos durante años a la manera de una mina antipersona."Por más convincente que pueda ser usar cualquier arma disponible (...), las naciones que pertenecen al orden internacional basado en reglas han buscado cada vez más trazar una línea roja contra el uso de armas de destrucción masiva o armas que representan un riesgo severo y persistente para los no combatientes. Las municiones en racimo pertenecen claramente a la segunda categoría", afirma el editorial.Si bien es decisión de Ucrania elegir qué armas usar en su defensa, argumenta el diario, corresponde a Estados Unidos decidir qué dispositivos bélicos suministrar, reiterando que al no explotar todas las municiones como deberían, seguirán siendo una amenaza por mucho tiempo sin importar el resultado del conflicto.El New York Times señala que las fuerzas ucranianas ya han estado usando este tipo de proyectiles, citando un reciente informe de Human Rights Watch que asegura que los ataques ucranianos con cohetes de municiones en racimo en áreas controladas por Rusia alrededor de la ciudad de Izium, en 2022, "causaron muchas bajas entre los civiles ucranianos"."El mayor problema aquí es compartir un arma que ha sido condenada por la mayoría de las naciones del mundo, incluida la mayoría de los aliados cercanos de Estados Unidos, como moralmente repugnante por la carnicería indiscriminada que puede causar mucho después de que los combatientes se hayan ido", recuerda el diario.En ese sentido, el editorial sentencia que proporcionar armas que gran parte del mundo condena justificadamente "es un error" y que fomentar el uso y la proliferación de estas armas podría debilitar el apoyo de los aliados de EEUU.Además, añade el diario, surtir a Ucrania de municiones racimo no sería algo "decisivo" y "no compensaría el daño en el sufrimiento de los civiles en Ucrania, ahora y probablemente en las generaciones venideras"."El envío de armas de fragmentación es un acto desesperado y una muestra de debilidad en el contexto del fracaso de la tan alardeada contraofensiva ucrania", aseguró en un comunicado la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.La aportación de estos proyectiles, que ha sido condenada por numerosos gobiernos y organismos internacionales, forma parte del nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares que anunció Estados Unidos, ante una contraofensiva que va más lenta de lo esperado, según confesó el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Colin Kahl.

