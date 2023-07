https://sputniknews.lat/20230713/nicaragua-responde-al-fallo-de-la-haya-en-litigio-maritimo-con-colombia-no-hemos-concluido-1141531863.html

Nicaragua responde al fallo de la Haya en litigio marítimo con Colombia

El Gobierno de Nicaragua reaccionó a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de fallar a favor de Colombia en el litigio marítimo con el que Managua... 13.07.2023, Sputnik Mundo

Esa extensión suponía sobreponerse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Corte estableció que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de la línea base de millas náuticas del archipiélago, que pertenece a Colombia."Nicaragua no tiene derecho más allá de las 200 millas náuticas contadas desde su costa, y no tendría derecho a un área superpuesta con límites de Colombia", expuso la presidenta de la Corte de La Haya, Joan Donoghue, en la lectura del fallo.Posteriormente, el representante nicaragüense ante el organismo internacional de justicia, Carlos Argüello, aseguró que el tema no concluye con este fallo."Hay áreas todavía, pero este es un asunto que tenemos que estudiar, y obviamente la presidencia tiene que resolver cómo vamos a seguir adelante, pero hay una serie de asuntos que tienen que estudiarse todavía. O sea, no hemos concluido, esta es simplemente una etapa más en los procesos que tiene Nicaragua para la recuperación total de su territorio", expuso el representante de Managua ante La Haya.Además, detalló que si bien la Corte dejó las 200 millas de Nicaragua sin tocar, cuestión que se delimitó en 2012, la situación actual era abrir la posibilidad de extenderse dentro de las 200 millas de Colombia."En una parte todavía la Corte dijo que las 200 millas de Colombia también eran imperturbables, que a Colombia no se le podía restar dentro de sus 200 millas, pero tampoco puedes afectar nuestras 200", precisó.Argüello recordó que desde hace décadas se trabaja para proteger y delimitar Nicaragua. "Ya hemos determinado lo que no existía hace 40, 50 años, ya ahora tenemos límites con Honduras, tenemos límites con Colombia, tenemos límites con Costa Rica, tenemos límites con Honduras en el otro mar, y hemos delimitado todos nuestros espacios marítimos", enumeró el funcionario. "El territorio de Nicaragua por primera vez en su historia está prácticamente completo", consideró.La disputa marítima entre Bogotá y Managua es de larga data; ha conllevado tres demandas en los últimos 20 años, donde Colombia ya perdió una parte de su territorio marítimo con el país centroamericano.

