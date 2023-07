https://sputniknews.lat/20230713/lo-reconoceran-como-un-lider-que-ventajas-tiene-para-colombia-presidir-la-celac-1141505161.html

"Lo reconocerán como un líder": ¿qué ventajas tiene para Colombia presidir la CELAC?

Los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) eligieron a Colombia para que lidere la mesa a partir de 2025. Sputnik... 13.07.2023, Sputnik Mundo

El pasado 9 de julio se conoció la noticia de que Colombia liderará por primera vez la CELAC, el mecanismo creado en 2010 y constituido oficialmente en 2011 con el que los países de la región buscan unir esfuerzos para lograr una unidad política que se vea reflejada en medidas económicas, sociales y culturales que beneficien a todos sus integrantes.La decisión, que favorece a Bogotá, ha sido vista como un "reconocimiento al liderazgo del presidente Gustavo Petro en la integración regional de América Latina y el Caribe", de acuerdo con la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, y el canciller colombiano, Álvaro Leyva.La designación de Colombia para presidir el mecanismo regional "es clave para el proyecto que ha venido estructurando el presidente Petro en materia de política exterior", le dice a Sputnik el politólogo Mauricio Jaramillo, experto en relaciones internacionales y docente universitario.En este sentido, Jaramillo destaca tres puntos que Petro puede potenciar gracias a la CELAC: el cambio de estrategia en la guerra contra las drogas, la transición ecológica enfocada en la defensa de la Amazonia y el retorno de Venezuela a las instancias multilaterales."Siendo el líder, Petro tendrá más facilidad de avanzar. Claro, lo hará desde 2025 cuando esté casi de salida de su periodo presidencial, pero eso no quiere decir que no pueda sacarle provecho", añade.Una visualización más allá del AtlánticoCon este liderazgo, Colombia será la sede de la IV Cumbre CELAC-UE en 2025, evento que reunirá a los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe y a representantes de los países integrantes de la Unión Europea para elaborar y llegar a acuerdos frente a una agenda común. Este es un escenario de exposición y diálogo que Petro podría aprovechar al máximo, considera Jaramillo."Si nos vamos al tema de la selva amazónica en específico, dependerá en buena medida de lo que se pueda acordar previamente con Brasil, que es el vocero mundial y quitarle ese papel es complicado. Pero si Petro es estratégico y va en bloque, a través de la CELAC, será más fácil", profundiza Jaramillo.Concretar esa voz unificada será el primer paso a dar en la III Cumbre CELAC-UE que se llevará a cabo en Bruselas, capital de la Unión Europea, el próximo 18 de julio, instancia que no se lleva a cabo desde junio de 2015 —también en la capital de Bélgica— y que Gustavo Petro ve como una puerta de oportunidades.¿Fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?Desde su llegada a la Casa de Nariño, sede del ejecutivo colombiano, Petro reclama por el retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), mecanismo regional creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que Caracas abandonó en 2013. Los órganos principales del SIDH son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).Que Venezuela se reintegre al mencionado mecanismo fue la demanda del presidente de Colombia durante la visita a Caracas que realizó en noviembre pasado, pedido que realizó con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, en la declaración conjunta que emitieron.Poco después, durante la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, celebrada el 24 de enero en Argentina, Petro propuso fortalecer el SIDH y enunció la necesidad de realizar una serie de modificaciones en pos de ello.Aunque Petro buscará, a través de la CELAC, fortalecer el mecanismo regional de derechos humanos, Jaramillo cree que esta apuesta es muy ambiciosa y que, más allá de reformarlo, la intención del presidente colombiano es clara: que Venezuela vuelva."Este sistema viene de tiempo atrás y pensar que un solo Gobierno va a reformarlo es ambicioso, mucho menos uno como el de Colombia, que tiene tantos procesos tanto en la CIDH como en la Corte IDH. Igualmente, no veo una voluntad política por parte de los otros países, lo que dificultaría el camino", agrega.

