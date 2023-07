https://sputniknews.lat/20230713/tribunal-electoral-de-guatemala-oficializa-resultados-arevalo-y-torres-van-a-la-segunda-vuelta-1141505448.html

Tribunal Electoral de Guatemala oficializa resultados: Arévalo y Torres van a la segunda vuelta

Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservadora), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (centroizquierda), competirán en una... 13.07.2023, Sputnik Mundo

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó este 12 de julio los resultados de las elecciones generales e informó que, al no obtener ninguno de los dos mayoría absoluta, Torres y Arévalo competirán en una segunda vuelta para determinar el futuro del poder ejecutivo de la nación centroamericana.Más temprano, el Tribunal guatemalteco recordó que el balotaje presidencial será el próximo 20 de agosto.¿Por qué el resultado tardío?Aunque la elección se realizó el domingo 25 de junio, la oficialización de los resultados llega hasta ahora luego de una batalla legal disparada por diversas mancuernas políticas no favorecidas en las urnas, un procedimiento que dilató la confirmación de los dos presidenciables en carrera hacia la segunda vuelta.Y es que Arévalo presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, reclamando despejar el camino hacia el balotaje el 20 de agosto. El aspirante fue segundo en las elecciones del 25 de junio, detrás de Torres. Sin embargo, otras fuerzas políticas conservadoras pidieron una revisión de la votación, alegando irregularidades e incluso fraude.El Tribunal Constitucional concedió la revisión, solicitada, lo que provocó críticas de observadores electorales y de Estados Unidos, la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que comanda misiones de observación electoral en los comicios de sus países miembros.Finalizado el proceso a finales de junio, los resultados fueron confirmados; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades electorales no validarlos. Por ese motivo, Arévalo solicitó la anulación de esa orden y, además, abrir una investigación penal contra la presidenta de la Corte, Silvia Valdés.Arremetida jurídica contra SemillaUnas dos horas antes de la oficialización de los resultados por parte de las autoridades electorales de Guatemala, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, emitió un videocomunicado donde dijo que se autorizó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, la fuerza política que acuerpa a Arévalo.El juzgado séptimo de instancia penal, detalló el fiscal, ordenó la medida contra el partido político de Arévalo, en el marco de un proceso que Curruchiche identificó como "Corrupción Semilla", en seguimiento a una denuncia de adhesión involuntaria en mayo de 2022 al padrón partidista."Existen indicios (de) que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificando su huella y firma", especificó el fiscal contra la impunidad.El anuncio de la FECI, sin embargo, fue criticado por ciudadanos guatemaltecos, que citando la ley aseguraron que una fuerza política no puede ser suspendida en pleno proceso electoral.

