https://sputniknews.lat/20230715/a-mexico-no-le-basta-la-llegada-de-empresas-chinas-necesita-vincularse-con-ellas--1141302123.html

A México no le basta la llegada de empresas chinas: necesita vincularse con ellas

A México no le basta la llegada de empresas chinas: necesita vincularse con ellas

México tiene que desarrollar una política industrial para aprovechar las inversiones de relocalización que están haciendo empresas de China y otros países. De... 15.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-15T23:27+0000

2023-07-15T23:27+0000

2023-07-15T23:27+0000

méxico

eeuu

china

economía

📈 mercados y finanzas

andrés manuel lópez obrador

nearshoring

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0f/1141603494_0:151:3067:1876_1920x0_80_0_0_93d207ea4b10e589df15f1f1ff9a682a.jpg

En los últimos meses, más de 100 empresas chinas se han instalado en el país latinoamericano como parte de sus procesos de relocalización, conocidos como nearshoring, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China.Desde el Gobierno de López Obrador las expectativas son optimistas. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, asegura que la nación "está en el mejor momento por su posición geopolítica" para aprovechar la relocalización de nuevas industrias que mueven grandes cantidades de capital. Sin embargo, analistas advierten que este fenómeno podría ser momentáneo si las autoridades mexicanas no desarrollan una política industrial, no mejoran su infraestructura y no propician una vinculación real entre las empresas extranjeras y las empresas nacionales."Los beneficios pueden ser solo momentáneos si es que sigue esta tendencia, pero también pueden ser a largo plazo si es que se revierte la tendencia y se decide actuar por una política industrial que busque aprovechar la derrama económica, los trabajos creados, el acceso a la tecnología", explica el también miembro del Grupo de Estudios Sobre Eurasia (GESE).. Y es que en México no existe una política de este tipo en la actual Administración porque el país aprovecha el nearshoring por casualidad, sostiene el especialista. "No fue una planeación de México hacer eso", afirma.Rodrigo Morales Chávez, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala en entrevista con Sputnik que lo fundamental es que las empresas que lleguen con nuevas inversiones con relocalización se relacionen con empresas mexicanas.Como ejemplo, el experto cita a la empresa de cafeterías Starbucks, que importa "hasta los popotes"."El nearshoring nos puede beneficiar siempre y cuando las empresas chinas se vinculen con las mexicanas y busquen ahí proveedores; si no ocurre eso, el impacto va a ser pequeño", insiste el académico. México y China, un comercio crecienteDe acuerdo con datos oficiales, tanto la inversión como el intercambio comercial de México con China se han disparado en las últimas décadas.Entre enero y agosto de 1993, por ejemplo, las importaciones de México desde China ascendieron a 277,8 millones de dólares, pero para ese mismo periodo de 2022, esa cifra pasó a 79.476,2 millones de dólares, según los datos más recientes de la Secretaría de Economía. En cuanto a las exportaciones de México hacia China, las cifras oficiales indican que pasaron de 34,7 millones de dólares entre enero y agosto de 1993 a 7.091 millones en el mismo periodo de 2022. La inversión directa en México de China y Hong Kong también se ha multiplicado en los últimos años, de acuerdo con datos del Gobierno mexicano. En el caso de Pekín, esta inversión asciende a 2.059,3 millones de dólares y tan solo en el primer trimestre de este año se reportó una inversión de 2,2 millones de dólares.Una guerra de la que México puede obtener beneficiosEl Gobierno de México considera que factores como la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica, la posición geográfica, la red de tratados comerciales y la fuerza laboral joven y especializada hacen del país "un lugar ideal" para inversiones de relocalización.Para Tzili Apango, la llegada de empresas chinas —y asiáticas en general— a México se explica por la guerra comercial entre Pekín y Washington."El nearshoring es una consecuencia de los reacomodos que están pasando en el sistema económico internacional y una adaptación del capital chino para continuar estando en el negocio", abunda Tzili Apango.De hecho, el nearshoring ha dejado inversiones en México por 13.000 millones de dólares en lo que va del 2023, gracias a las empresas extranjeras que buscan trasladar parte de sus actividades al país, según cifras de la Secretaría e Hacienda y Crédito Público (SHCP). El profesor Morales Chávez señala que son tres los factores que han modificado los esquemas de producción en el mundo: la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 y la operación militar especial rusa en Ucrania."Esos tres aspectos han modificado la estructura productiva que se tenía en el mundo, que ha tomado nuevas pautas y generando cambios muy profundos", explica.Morales señala que, en el caso de México, estos cambios se han visto reflejados en el aumento de la inversión extranjera directa que, según datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en 2022 ascendió a 35,291 millones de dólares, cifra 12% mayor que la cifra preliminar de 2021 (31,543). El 2022 es el año de mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en México desde 2016.Lo novedoso, enfatiza Morales, es que el 41% de estos recursos fueron inversiones nuevas, algo que desde 2013 no se llevaba a cabo.De acuerdo con Tzili Apango, México resulta atractivo para el capital de empresas chinas y asiáticas no solo por su ubicación geográfica y las facilidades que ofrece el T-MEC, sino también porque los salarios han aumentado en China."Eso hace que el capital busque ir a donde los salarios estén más bajos y en México ya los salarios son en promedio menores que en China, y eso, combinado con que tenemos un personal calificado, joven, trabajador, hace muy atractivo que venga el capital para relocalizar sus cadenas productivas", afirma el especialista.

https://sputniknews.lat/20230628/china-aprovecha-el-t-mec-y-refuerza-su-nearshoring-en-mexico--1141054848.html

https://sputniknews.lat/20230607/mexico-estima-que-el-nearshoring-atrae-inversiones-por-13000-millones-de-dolares-1140282769.html

https://sputniknews.lat/20221130/mexico-la-nueva-china-de-america-latina-gracias-al-nearshoring--1133021770.html

https://sputniknews.lat/20221128/america-latina-el-factor-clave-en-el-futuro-de-la-guerra-comercial-china-eeuu-1132987547.html

méxico

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

méxico, eeuu, china, 📈 mercados y finanzas, andrés manuel lópez obrador, nearshoring, 💬 opinión y análisis