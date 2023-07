https://sputniknews.lat/20230715/teatro-ciego-en-mexico-cuando-el-arte-y-la-inclusion-social-van-de-la-mano-1141541034.html

Teatro ciego en México: cuando el arte y la inclusión social van de la mano

Uriel Osorio siempre quiso ser artista. De chico, miraba películas y musicales totalmente fascinando por sus mundos de fantasía, soñando algún día poder subirse a los escenarios y cantar y bailar en los sets para hacer realidad su vocación artística.Sin embargo, cuando durante la adolescencia comenzó a estudiar actuación, el destino le jugó una mala pasada: en cuestión de meses, su vista comenzó gradualmente a apagarse, hasta el temido e irreversible fundido a negro.En aquel momento, el joven cayó en un profundo pozo depresivo del que pensó que jamás saldría. No solo era el hecho de tener que comenzar a transitar la vida sin poder apoyarse en su vista lo que le provocaba una gran angustia, también era el temor de que nunca podría convertirse en actor y participar en las obras musicales que siempre pensó que serían parte de su vida. El telón se había caído para sus ambiciones artísticas.Hasta que el año pasado Uriel escuchó de un posteo en una red social que hablaba de una compañía integrada por personas no videntes, convocando a todas las personas que quisieran sumarse. ¿El único requisito? Amar la actuación y tomarse en serio un oficio tan demandante como el de ser actor. Uriel sintió que el alma le regresaba al cuerpo y se comunicó enseguida con el director y fundador de la compañía, Juan Carlos Saavedera, quien lo invitó a la siguiente reunión.Esta es una de las muchas historias que los miembros de Teatro Ciego Mx le contaron a Sputnik durante el ensayo de su más reciente obra, "Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas", que, tras un exitoso paso por San Luis Potosí, Guadalajara, Chihuahua e Hidalgo, cerrará su gira nacional en la capital del país latinoamericano.Esta propuesta, inspirada en "La separación de los amantes", de Igor Caruso, es un espectáculo multidisciplinario que mezcla música, danza y teatro para combinar distintas historias vinculadas al desamor y al duelo por el fin de la pareja. La obra es dirigida por el propio Saavedra, quien fundó la Compañía Teatro Ciego hace 16 años, pese a no ser él mismo una persona no vidente, aunque sí un confiado en que todo el mundo tiene el derecho de poder expresarse a través del arte."Al principio hubo mucha resistencia de colegas actores, que me decían que por qué estaba armando obras de teatro con personas que no habían sido formadas profesionalmente, que no tenían el mismo recorrido de ellos", confiesa.El dramaturgo le explica a Sputnik que Teatro Ciego Mx es manejado con la misma profesionalidad con la que trabaja una compañía de teatro "tradicional", con cientos de horas anuales dedicadas a la creación de espectáculos, realización de talleres, charlas y ensayos, con el objetivo de poner en escena los mejores montajes posibles, alejados de cualquier consideración especial por tratarse de una troupe de personas con discapacidad visual.La realidad, afirma Saavedra, es que este es uno de los pocos espacios que tienen las personas no videntes para desarrollarse en las artes dramáticas en México, ya que las instituciones oficiales mantienen en la práctica un veto a las personas con discapacidad."Hoy en día las escuelas regulares siguen haciendo exámenes físicos. Entonces un ciego, un sordo, un usuario de silla de ruedas, alguien con divergencia, no puede pasar esa barrera. Una de las premisas en las pruebas que hacen es, por ejemplo, hacer contacto visual con otro actor. Y una persona que no ve, obviamente es algo que no podrá hacer. Por eso nuestra intención es utilizar la ceguera como una herramienta de trabajo, como un eje, no como un impedimento", explica.Todo este esfuerzo, agrega el impulsor del proyecto, demanda de un trabajo igual de laborioso para conseguir los fondos que permitan remunerar apropiadamente a todos los miembros de la compañía, que incluye desde actores y músicos hasta iluminadores y vestuaristas.La dedicación y profesionalismo de Saavedra son agradecidos por los miembros de la compañía.Mónica Crisóstomo Moctezuma, de 47 años y una de las protagonistas de "Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas", le dice a Sputnik que se acercó a la compañía en 2019, pese a no tener ninguna experiencia actoral, ya que quería probar algo nuevo y cumplir un deseo que siempre había albergado."Enseguida me iniciaron con un taller de formación actoral y la actitud de Juan Carlos siempre fue la de 'tú puedes hacerlo', lo cual me quitó muchos miedos y me dio mucha confianza. Todo ese aprendizaje ha sido importante no solo para mi trabajo arriba del escenario, sino también para mi vida", le cuenta a Sputnik.Para Saavedra, esas enseñanzas vinculadas a la inclusión social son claves en el proceso de aprendizaje que brinda Teatro Ciego, aunque él confiesa que se siente tanto un estudiante como un maestro con sus integrantes, más allá de ser el director y fundador."Porque todos podemos enseñar y todos tenemos algo que aprender. Esa filosofía inclusiva es la que hace potente el trabajo que se hace en Teatro Ciego Mx", concluye.

méxico, teatro, ceguera, arte y cultura, sociedad